Joven del Real Madrid llega al América ¿de quién se trata?

El América suele ser un equipo siempre tiene un impacto en el mercado de pases, y en esta ocasión muchos comienzan a ver lo que puede llegar a producir su próximo potencial fichaje.

Después de tantas idas y vueltas, Sergio Díaz será refuerzo del América de cara al Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. El jugador decidió irse a ver dónde puede jugar ya que no tenía lugar en Real Madrid Castilla.

El jugador estuvo durante un año bajo préstamo con Cerro Porteño de Paraguay. Y ahora con este nuevo préstamos, el delantero guaraní arribará como fichaje al equipo azulcrema en condición de préstamos por una campaña y media en principio.

Desde Paraguay, varios medios de comunicación que cubren el día a día del “Gigante de Barrio Obrero” confirman que el joven futbolista viajará hacia el Distrito Federal con todos los protocolos correspondientes por la pandemia del coronavirus. Hasta este momento esto no se ha determinado.

El jugador paraguayo está listo para llegar Distrito Federal para sumarse a los entrenamientos en las instalaciones de Coapa, aunque aún está en duda si deberá cumplir con las dos semanas de aislamiento.

El paraguayo Sergio Díaz viaja rumbo a México y me cuentan que, siempre sí, su destino será el @ClubAmerica . 🇵🇾🇲🇽

BUENOS "DIAZ" AMERICA El ex futbolista de Cerro Porteño, Sergio Díaz, emigra al fútbol de México.

Viaja para incorporarse al América, donde será compañero del ex Olimpia, Richard Sánchez y de Bruno Valdez, el ex Sol de América y Cerro Porteño #R800AM pic.twitter.com/YFtpj9Y5nF

— La Unión 800AM (@LaUnionAM) July 29, 2020