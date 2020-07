[FOTOS]: Esta portera italiana es idéntica a James Rodríguez: ¿quién es Rachele Baldi?

View this post on Instagram

Grazie alla collaborazione con @_sportabilia_ ho potuto mettere all’asta guanti e scarpe autografate utilizzate nel #match Italia 🇮🇹 – USA 🇺🇸 durante le Universiadi di Napoli 2019, nonché mio esordio con la Nazionale. Il ricavato sarà devoluto a @lucemialaurarandi , un’associazione nata in memoria di un’amica speciale che è rimasta nel mio cuore, sperando che con il mio seppur piccolo contributo si possa fare comunque qualcosa di grande , perché in un mare ogni goccia è importante. Potete trovare il sito sul link in biografia. Grazie Mauro e Luca e un grazie a voi. #asta #astabenefica #ebay • • • • • • • • • #sportabilia #memorabilia #soccer #womensoccer #football #footballplayer #womensfootball #calcio #calciofemminile #fusaball #frauenfussball #universiadi #napoli2019 #summeruniversiade #italia #usa #goalkeeper #nationalteam #nazionaleitaliana #goalie #torwart #portero #fisu #cusi