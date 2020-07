Guardiola confirma Agüero estará ausente contra el Madrid [VIDEO]

Al finalizar la el campeonato de la Premier y después de que el Liverpool se afirmara como campeón por primera vez en 30 años, ya el enfoque cambia para los equipos ingleses que se preparan para la Champions. En el caso del Manchester City, el propio Guardiola admitió que los partidos que restaban le ayudaban para como fogueo y prueba para el gran objetivo de la temporada que es la Champions.

El técnico catalán ya está pensando en ese gran duelo de vuelta de octavos de final ante el Real Madrid y ya comienza a aclarar ciertos detalles. Uno de los principales que tuvo que destacar es la ausencia de su estelar delantero, Sergio Agüero,​ para ese partido.

El extécnico del Barcelona compartió sus sentimientos al respecto después de que el Manchester City derrotaó al Norwich por 5-0 en la última fecha del campeonato.

“No, creo que no será posible por el momento”, explicó tras haber sido preguntado sobre el presente estado el máximo artillero de los Cityzens. Guardiola tuvo una mínima esperanza el viernes cuando dijo confirmó que tenía a su plantel a disposición para enfrentar al Real Madrid con la excepción de Benjamin Mendy que está suspendido. Sin embargo, el domingo aclaró que el argentino no estará en ese partido crucial.

Conferencia de Prensa de Guardiola

“Tenemos dos semanas. Vamos a comenzar a prepararnos, decirles lo que deben hacer, intentar jugar nuestro juego, hacer un buen partido. Hay que llegar en las mejores condiciones y lo haremos”, agregó.

La lesión del Kun

El Kun se mantiene fuera de las canchas desde el 22 de junio frente al Burnley. La lesión ocurrió en el segundo tiempo del partido tras el regreso a la actividad que sufrió una rotura de meniscos en la rodilla izquierda.

Unos días después fue operado a los dos días en Barcelona y desde ese momento comenzó su fase de recuperación que tiene un tiempo estimado entre un mes y medio y dos meses. “No hay un tiempo definido”, había especificado el goleador histórico del City.

Después de haber sido intervenido y fue dado de alta en Barcelona, el exIndependiente habló sobre la lesión hace un par de semanas.

Kun Agüero hablando de su lesión

Con la ventaja del 2-1 en Madrid antes de la pandemia y sabiendo que finalmente podrán ser locales, el Manchester City​ se ilusiona con esta Champions a partidos únicos para cerrar la temporada y conseguir el título que les falta. Lo que es seguro, para la vuelta no estará el Kun.

Si el City mantiene su ventaja y supera la prueba ante el Madrid, se enfrentaría al ganador la Juventus y Lyon. En ese enfrentamiento, el equipo francés tiene una mínima ventaja contra el nueve veces campeón de Italia.