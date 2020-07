Gattuso: “Si creemos que Barcelona está mal, terminaremos cerca del cementerio”

Tras la victoria obtenida ante Sassuolo, el técnico de Napoli, Gennaro Gattuso, solicitó cordura a su equipo y les pidió que mantuvieran el nivel teniendo la mente puesta en los retos a los cuales se enfrentarán en las próximas semanas. El deseo del exjugador campeón del mundo es que su equipo busque cerrar de la mejor manera posible a nivel doméstico. El italiano admitió que ya están enfocados en hacer historia cuando visiten al Barcelona en la Champions.

Desde la reanudación del fútbol en Italia, el flamante campeón de la Coppa Italia tuvo en mente llegar a subir en la tabla y maximizar su juego previo a enfrentar el reto de la Champions. Gattuso también sabe que es posible que en los medios disminuyan a este Barcelona, pero en su opinión siguen teniendo al mejor jugador del mundo que puede dominar y liquidar cualquier partido.

“Podemos hacer historia en un par de semanas, ya que el Napoli nunca ha llegado a los cuartos de final de la Champions League. No es fácil para nosotros concentrarnos aquí en julio, porque hay playas, botes, hace demasiado calor para permanecer en el interior”, afirmó en conferencia de prensa pospartido.

Gattuso enfatizó que la ejecución de su equipo tendrá que ser casi perfecta y que no podrán cometer ni el más mínimo error ante un equipo con la calidad que cuenta el Barcelona.

El timonel de 42 años mencionó que estaba satisfecho con la actuación de su equipo tras vencer por 2-0 al Sassuolo en la fecha 36 de la Serie A.

“Creamos nueve oportunidades, deberíamos haber terminado la primera mitad con una ventaja de tres o cuatro goles. Teniendo en cuenta cuánto creamos, no puntuamos lo suficiente y concedemos demasiado, por lo que inevitablemente corremos riesgos”.

Admitió que su equipo aplicó “el veneno correcto” contra el Sassuolo, pero sabe que va a tener que ser mejor. En la conferencia de prensa recordó que “el Barcelona tiene a uno, que es Messi, que agarra el balón, esquiva a diez jugadores y lo pasa por debajo de siete”.

Gattuso, como de costumbre, fue muy expresivo al hablar al respecto. El entrenador de Napoli añadió que “si nos medimos al Barça pensando que está en un mal momento, estamos cerca del hospital o cementerio”.

“No podemos cometer el más mínimo error contra el Barcelona. Tienen media oportunidad y la ponen en la esquina superior. Tenemos que jugar 90 minutos con la cabeza en el juego,” continuó.

Gattuso también quiere dejar muy claro que no pueden confiarse en este enfrentamiento, hacerlo podría dejarlos fuera de la Champions.

“La gente piensa que pasar es fácil, realmente no lo es. Tenemos que convertirnos en un equipo que piense, que cubra los espacios de la manera correcta y permanezca totalmente enfocado”, añadió.

Gattuso finalizó comentando sobre la situación generada nuevamente por la pandemia del coronavirus y sobre si el partido se disputará en el Camp Nou. “¿Los contagios en Barcelona? La UEFA decide, confiamos en ellos”, indicó.

El ganador entre Barcelona y Napoli, enfrentará en cuartos al cuadro que avance entre Chelsea Y Bayern. En se enfrentamiento el campeón alemán llega con ventaja tras ganarle al equipo inglés por 3-0. El partido de vuelta será en Múnich.