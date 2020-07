Roger Federer: “Sé que el momento de retirarme está más cercano”

El parón en el mundo del tenis ha hecho que varios atletas comiencen a ver la vida de una manera mucho más diferente. Y es que lo viajes y el estilo de vida que muchos de ellos mantienen ha sido comprometido para varios. Mientras hay algunos que ya empiezan a ver la vida fuera de las canchas y hay reacciones mixtas.

Tal es el caso del suizo Roger Federer. Una vez más el jugador que se encuentra en el puesto número cuatro del mundo reflexionó mucho sobre su futuro y la incertidumbre que le trae. El ocho veces campeón de Wimbledon desveló varios detalles en una entrevista concecida al periódico alemán ” >Zeit sobre su carrera quiénes lo inspiraron, su futuro dentro del deporte y su rivalidad más intensa.

En la entrevista habló de lo solitaria que es la vida del tenista mientras participa en el tour. Federer mencionaba que no hablaba “no podía hablar con nadie” y que sus partidos “duraban tres y cuatro horas, pero él está siempre solo en cancha. Ahora habla con sensaciones más agudas y fuertes sobre cómo cambió su manera de ver el deporte desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

“Al principio solo me preocupaba la salud, pero ahora realmente extraño la sensación de jugar en un estadio lleno. Sé que el momento de retirarme está cada vez más cercano y creo que voy a extrañar muchísimo el circuito,” admitió.

Grandes momentos de Federer

El exnúmero tuvo un 2020 en el cual tuvo que pasar por el quirófano después del Abierto de Australia por causa de una lesión de rodilla y después en junio. Ahí admitió que consideró retirarse pero al final decidió no hacerlo. “Debo ser paciente y seguir trabajando. Hubiera sido fácil para mí retirarme en esta sitaución, pero quiero seguir dándome oportunidad de disfrutar del tenis”, admitió el suizo.

El de 20 veces ganador del Gran Slam habló de manera distendida sobre lo que ha sido su rivalidad con el español Rafael Nadal. “Cuando le conocí me sorprendió porque era muy tímido fuera de la cancha y le veías competir. Era increíble la agresividad con la que jugaba. Hubo mucha rivalidad entre nosotros y a veces no fue sencillo,” admitió.

Lo que comenzó en una rivalidad evolucionó y se convirtió en una gran amistad “Hemos tenido grandes duelos, pero siempre nos respetamos mutuamente y sabíamos que éramos referentes de mucha gente y representábamos a nuestro amado deporte. Nuestras familias se llevan muy bien, siempre nos felicitamos por los triunfos del otro”.

Federer también le dio crédito a la persona que le inspiró para finalmente convertirse en tenista. “Me hice tenista gracias a Boris Becker. “Me encantaba su estilo, aunque luego mi preferido fue siempre Stefan Edberg. También me gustó lo de (Martina) Hingis, me pilló siendo joven y disfruté muchísimo con sus hazañas de precocidad. Un deportista que siempre me ha resultado inspirador es Michael Jordan”, mencionó.

El exnumero uno del mundo no planea estar ni en el US Open ni Roland Garros de este año y planea regresar al tour el 2021 y le gustaría participar en las olimpiadas de Tokio el año que viene.

El que sí tiene la oportunidad de superarlo en Gran Slams es Nadal quien participará en el US Open en el mes de agosto