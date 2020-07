Exentrenador de Real Madrid dio positivo por coronavirus. ¿De quién se trata?

View this post on Instagram

Após exame nesta sexta-feira (03/07), o técnico Vanderlei Luxemburgo testou positivo para o Covid-19. O resultado saiu ainda na noite de sexta e o corpo médico do Palmeiras imediatamente comunicou o treinador e seguiu todas as medidas do protocolo. Os médicos do Clube estão acompanhado a recuperação do técnico Vanderlei Luxemburgo que está em casa e permanecerá em isolamento, em sua residência pelo período da quarentena.