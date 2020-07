El espectacular nuevo carro ilegal de Maradona. ¿Cuánto cuesta?

El ex futbolista argentino y actual entrenador del Gimnasia y Esgrima Diego Armando Maradona ha vuelto a salir en los principales periódicos de todo el mundo no por motivos deportivos precisamente.

Hace un par de días se filtró en las redes sociales un vídeo en la que Maradona llegaba a un entrenamiento de su equipo en su flamante nuevo carro de lujo y con un precio no apto para todos los consumidores.

Se trata de un BMW M4 F82, un deportivo de alta gama que supera los 200.000 dólares de coste. Tiene más de 400 caballos de potencia, posee siete velocidades y tiene una aceleración espectacular. Es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 4 segundos, según informa el Diario AS.

Aquí tienen el vídeo que se filtró:

A todo motor: el video de Maradona manejando un auto lujoso con sirena. Se filtraron imágenes del DT de Gimnasia, llegando con un vehículo de alta gama a Estancia Chica 👇https://t.co/EqfFDQjVX3 pic.twitter.com/G9qLAMtjZH — Diario HOY (@diariohoynet) July 12, 2020

¿Y dónde está la ilegalidad? Aparentemente, parece que el coche propiamente no está trucado, pero el problema, como se puede comprobar en el vídeo, es que el carro viene equipado con luces y sirenas, algo totalmente prohibido ya que se reserva únicamente para los vehículos de policía. De hecho, como reporta Diario AS, los artículos 32 y 61 de la Ley Nacional de Tránsito argentina dejan claro que utilizar estos equipamientos en carros de usuarios particulares es constituyente de delito. Maradona puede ser multado por ello.

No todo son malas noticias… su estado de salud mejora

Hace un mes aproximadamente, “El Pelusa” volvía a ser noticia por mostrar el trasero en un vídeo en el que aparecía bailando bajo un aparente estado de embriaguez, tal y como explicamos en Ahora Mismo.

A sus ya conocidos problemas con el alcohol, a Maradona se le añadía una dificultad para conciliar el sueño. El argentino casi no podía dormir por las noches, hecho que irritaba su estado de ánimo y provocaba que fuese más vulnerable.

No obstante, desde hace algunos meses, Maradona se puso en mano del neurocirujano Leopoldo Luque, que ideó un tratamiento para que el argentino pudiera dormir por las noches. En palabras que reporta el Diario Olé, el médico explica:

“Diego pasaba días sin dormir, tenía las patologías del insomnio: no puede dormir a la noche y de día tiene sueño. Eso te cambia el humor y dificulta el habla, algo por lo que tanto se lo criticó. Estamos modificando sus ansiolíticos, no es que estaba mal medicado, las estrategias van cambiando. No es algo que esté solucionado”

La medicación no es el único cambio en su vida diaria. También está moderando su comida a través de dieta y, pese a sus evidentes dificultades, ha dejado atrás el sedentarismo y empieza a hacer un poco de deporte cada día.

Leopoldo Luque se mostró optimista con la mejoría experimentado por el ex futbolista y confía en que no se trate de algo puntual:

“Diego está en mejoría. Buscamos mejorar su calidad de vida. Lo veo mucho mejor, nos planteamos objetivos, hubo un punto de inflexión y se enchufó”.