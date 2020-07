¡Dembélé ya entrena en el césped! ¿Jugará la Champions?

Ousmane Dembélé puede dar grandes noticias al Barcelona con un posible retorno al equipo para disputar la Champions League en el mes de agosto. Hoy ha entrenado por primera vez con el conjunto azulgrana después de estar muchos meses lesionado.

El francés ha estado alejado de los terrenos de juegos desde que en febrero pasó por el quirófano para recuperarse de su lesión de isquiotibiales. Sin embargo, hoy el Barcelona ha podido mostrar al extremo en acción en el entrenamiento:

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020