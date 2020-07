TOP 5: Noticias de Deportes – 1 de Julio de 2020

Contagios masivos de coronavirus en la plantilla femenina y masculina del Cruz Azul, NBA admite riesgos de contagio en Disney World, hay acuerdo entre Manchester City y Bayern München por Leroy Sané, FIFA impone larga suspensión a exasistente de Joseph Blatter y la Copa Africana de Naciones posterga para 2021. Las noticias más importantes del día.

Cruz Azul confirmó que 22 futbolistas del primer equipo femenino y masculino dieron positivo por coronavirus.

Catorce integrantes de la plantilla que compite en la Liga MX Femenil y ocho integrantes del cuadro masculino fueron diagnosticados en los tests. La Máquina Cementera se convirtió en el club mexicano más afectado por la pandemia que sacude al mundo.

“Las personas se encuentran asintomáticas, en resguardo y bajo observación, de acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades de salud y la Liga MX“, informó el club del DF.

Los directivos tuvieron que salir a aclarar la situación. Aún no saben cómo se originó el contagio masivo. Los tests, informaron, se les practicaron a ambos planteles y miembros del staff como medida obligatoria en la reanudación de los entrenamientos.

La NBA reconoció que no descarta contagios por coronavirus en Disney World. En los parques deportivos de Orlando iniciará la temporada a partir del 30 de julio.

En una videoconferencia llevada a cabo este martes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dejó en claro que el traslado de la competencia a Orlando no garantiza blindaje sanitario para los jugadores de básquet.

“No nos queda otra opción que aprender a vivir con este virus. Ninguna opción está libre de riesgos en este momento”, dijo. Es sabido que la NBA regresa por la presión de los dueños de las franquicias, quien no toleran más pérdidas económicas. Desde el 12 de marzo, fecha en que se suspendió la competición, sus ingresos están paralizados.

Cabe recordar que 22 equipos estarán concentrados entre uno y tres meses en el complejo deportivo de la empresa de entretenimiento.

BREAKING: Bayern Munich have agreed a fee of £54.8m with Manchester City for Leroy Sane, with the German set to sign a five-year deal at the club.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 30, 2020