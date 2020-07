La respuesta de Chicharito Hernández que ilusiona a los hinchas de Chivas: ¿qué dijo?

View this post on Instagram

Estoy muy feliz de unirme a este gran equipo; desde que llegué al L.A. Galaxy y probé los productos de Herbalife Nutrition me di cuenta que son los mejores productos de nutrición, estoy seguro que juntos inspiraremos a miles de mexicanos a mejorar su alimentación y poder suplementarla con estos productos. Muchas gracias Herbalife nutrition!