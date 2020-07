El Barça ve el sueño de Xavi alejarse

La aventura catarí de Xavi Hernández continuará al menos una temporada más. El domingo confirmó que seguirá dirigiendo al Al-Sadd através de sus plataformas oficiales. De acuerdo al anuncio, el blaugrana vería su contrato terminar el próximo junio.

El equipo del emirato vio los frutos del trabajo del catalán quien tuvo un momento difícil fines del año pasado cuando el equipo pasó por una serie de resultados negativos y estaban en cuarto lugar de la tabla en la Qatar Stars League. Tanta fue la crítica contra él que varios fanáticos pedían su destitución después de haber tomado las riendas del equipo en mayo del año pasado.

Al final, Xavi pudo revertir terminó en tercer lugar con 32 puntos, a 10 puntos del campeón Al-Duhail. Eso fue suficiente para que el equipo clasificara a la fase eliminatoria de la Champions Asiática.

Desde que llegó en el 2015 tras su ida del Barcelona, Xavi fue la cara del equipo como jugador en el cual ganó un título de liga, una Copa del Emir, una Supercopa y Copa del Principe de Catar antes de retirarse como jugador.

“Estoy contento de que tengo completo a mi plantel después del regreso de varios integrantes del primer equipo preparando durante este periodo y la reanudación de la liga,” confirmó el timonel. “Estoy contento de continuar con Al-Sadd. El objetivo del equipo siempre será competir por todos los títulos.”

Anuncio de Al-Sadd

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020

La esperanza Blaugrana

Lo que sí no es un secreto es el deseo del catalán de regresar a su club. Eso siempre lo ha mencionado. Lo que normalmente sigue cuando expresa ese deseo es el tiempo y el proyecto apropiado. En varias entrevista que ha hecho durante los últimos meses, Xavi manifestó que él y su equipo técnico tienen como objetivo llegar a estar de vuelta en Can Barça.

Aunque el exculé renueve, eso no significa que ya no tiene manera de llegar al club que lo vio nacer como jugador. Hay dos maneras en las que ese sueño de muchos pueda convertirse en realidad.

Hay una gran coincidencia si uno comienza a ver los tiempos. La fecha en el cual termina si vínculo con Al-Sadd le da la oportunidad de poder irse al Barcelona. No cabe duda que este será otro punto de disputa dentro de las elecciones, que justo están programadas después de que se marcharía el catalán y quedaría libre para ir al club de sus amores. Xavi podría se vuelve en uno de los caminos a la presidencia para Joan Laporta, Victor Font o el candidato que termine representando la continuidad del oficialismo por parte del grupo de Josep María Bartomeu.

Hay otra opción que se ha mencionado mucho después de que se anunció la renoavción de Xavi. El de la cláusula liberatoria, el de Terrassa tiene una cláusula unilateral en su nuevo contrato. Esto puede ayudar a que llegue más temprano al banquillo blaugrana. Esto le podría ayudar a Bartomeu si decide no contar con Quique Setién al final de esta temporada o en cualquier momento durante la temporada próxima.

Para Bartomeu, esto sería otro intento para neutralizar la movida de Messi. Ya fue algo que intentó tras la destitución de Ernesto Valverde. Al final fue una decisión por la cual el plantel no se ha podido recuperarse. Además dejó expuesta algunas grietas que no eran evidentes porque los resultados los acompañaban. Xavi declino porque no quería ser bombero. Pero como evoluciona la situación en el Camp Nou, Xavi tendrá que ser exactamente eso si llega en el próximo año, guste o no le guste.