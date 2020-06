Polémica en los Washington Redskins: ¿nombre racista?

A raíz del homicidio de George Floyd, una afroestadounidense a quien un policía le presionó el cuello con la rodilla, Estados Unidos vive inmerso en un clima de crispación, con manifestaciones y disturbios a lo largo de más de 75 ciudades del país.

Desde el mundo del deporte, las muestras de rechazo al racismo han sido muchas. Las que tuvieron más repercusión llegaron por parte de los deportistas más importantes del mundo. Por ejemplo, Leo Messi “apagó” su red social con una fotografía completamente negra, que fue la imagen adoptada internacionalmente como gesto en memoria de George Floyd.

Con el hashtag #blackouttuesday, otros deportistas como Lebron James, Mike Tyson, Usain Bolt o Neymar también han querido rendir el merecido tributo a George Floyd, asesinado por asfixia, según reveló la autopsia.

El equipo de la NFL de los Washington Redskins ha querido añadirse a las muestras de apoyo generalizadas en el mundo del deporte con la misma imagen totalmente en negro para mostrar su rechazo. Sin embargo, la polémica no ha tardado en salir en los comentarios en su cuenta de Twitter.

Un viejo debate ha vuelto a ser tendencia en Estados Unidos. ¿Washington Redskins es un nombre de franquicia racista? Para ello, hay que echar la vista hacia atrás y recordar la historia no tan lejana de los Estados Unidos.

Tal y como informa el periódico El Confidencial, para algunos americanos el término “redskin” puede llegar a ser un insulto racial. Para algunos otros, una palabra que rinde tributo a los nativos americanos. Para comprender sus indumentarias, sólo es necesario observar una fotografía de la mascota del equipo.

what in the actual hell? this Redskins mascot is only slightly less racist than handing out blankets with smallpox. pic.twitter.com/XS6kYyUee5

