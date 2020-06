[VIDEO] Wade es mofado por excompañeros por su mejor equipo de la historia

La llegada de Dwyane Wade y Shaquille O’Neal a Miami Heat en el 2003 y 2004 respectivamente cambiaron la cara de la franquicia del Sur de la Florida. El equipo que llegó como franquicia en 1988 llegó a ser uno de los mejores de la conferencia del este a finales de los 90 y tuvo unas batallas memorables con los New York Knicks, pero nunca llegaron a la Tierra Prometida hasta el 2006.

Estas dos figuras de la franquicia miamense se reencontraron en cuando se reuinieron de manera virtual los jugadores que ganaron el primer título en la historia de la organización.

Durante esta llamada Zoom, James Posey le preguntó a Wade cuál equipo campeon era el mejor de todos. Dwyane fue rápido en decir que el cuadro con el cual ganó el título en el 2012 fue mejor que el de 2006 y del 2013. Eso dejó incredúlos a sus ex compañeros. El primero en decirle a Wade que se callara fue Shaquille O’Neal. Después siguieron los otros, cada uno dando un caso por qué no era verdad.

Wade no pudo decir mucho y lo poco que pudo decir al final fue refutado por los otros. Al final, Wade se reía con las reacciones que generó, aunque no gustó mucho su decisión final.

Obviamente iba a ser un comparativo muy injusto de tres equipos que llegaron a la cima y estaban entre los mejores cuadros de la NBA en esas tres tempordas. Si uno comienza a hacer ese comparativo, también quedaba mal parado ya esos tres planteles y estaban llenos de estrellas.

Reunión de ex jugadores del Heat

Pero eso no cayó muy bien con sus excompañeros que estaban en la conferencia que habían sido parte del título del 2006. Entre ellos se encontraban Mourning, Payton, Walker, Michael Doleac y Posey. Lo más gracioso de todo era que el entonces entrenador de ese equipo, Pat Riley, observaba el debate mientras tomaba un copa de vino tinto.

El equipo del 2006, además de Shaq y Wade, tenía a figuras como Gary Payton, Antoine Walker en sus filas. Ese cuadro terminó segundo en el este y derrotó en la final a los Dallas Mavericks en seis juegos tras haber perdido los primeros dos.

Campeón 2006

Mientras tanto el de 2012 tenía a Wade acompañado de Lebron James, Chris Bosh. Ese equipo había llegado a la final el año previo y perdió contra los Mavericks. Este año, Miami derrotó a Oklahoma City Thunder en seis juegos.

Campeón 2012

El del 2013 incluía a ese mismo tridente y también al gran Ray Allen que fue vital en al tercer título del equipo. Ese fue el segundo al hilo de Miami.

Campeón 2013

Además de tener a Wade en común en esos equipos, otro que fue un contante en los tres equipos que ganaron título de liga en este siglo fue Udonis Haslem. El jugador oriundo de Miami, quien recién cumplió 40 años, sigue activo.

Entre Wade y O’Neal han habido desencuentros en el pasado. En abril, el ex jugadores de 48 años dejó fuera de su lista de mejores jugadores de la postemporada a su compañero.

Lista de Shaquille O’Neal

En lugar de Wade, Shaq colocó a Kevin Durant y a Lebron James. En ese posteo, el mismo Wade dejó un comentario diciendo “estoy en desacuerdo“.

¿Será que dijo eso por otras razones que no quiso mencionar?