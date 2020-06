¡Por fin vuelve La Liga Mexicana de fútbol! ¿Qué día?

Mientras la gran mayoría de ligas del mundo iban retomando la competición, no sabíamos aun cuando le llegaba el turno a La Liga Mexicana de fútbol. El último partido de Clausura fue el 16 de marzo. Desde entonces, el coronavirus había frenado la actividad.

Pero por fin llegaron las buenas noticias. Hace unos instantes el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, ha anunciado la fecha exacta del retorno. Será el 24 de julio. También tenemos fecha del final de la competición. Será el 12 de diciembre.

Enrique Bonilla, que por cierto dio positivo en coronavirus por COVID19 en marzo, lanzó un mensaje de tranquilidad a todo el país:

“Ante este periodo tan complicado que hemos enfrentado, veo señales de recuperación en el fútbol nacional. Como todos saben hemos distribuido el protocolo de salud que nos da claridad sobre las medidas a tomar para preservar la salud de todos”.

Para poder ver la conferencia entera de Bonilla, pueden seguir el siguiente tuit.

Las fechas exactas

Sabemos ya al 100% que el inicio del torneo Apertura 2020 será el 24 de julio. Un torneo en el que se consideran dos fechas dobles, las jornadas 4 y 8. Por lo que respecta a la Gran Final será el 12 de diciembre. Un 12 de diciembre que podría ser aplazado si algún equipo mexicano llega a la final del Mundial de Clubes. En ese caso, la Gran Final se recorrería al miércoles 23 de diciembre y el domingo 27 de diciembre.

Más fechas. Tenemos ya los días en los que se disputará la final de la Copa MX entre Tijuana y Rayados. La idea se disputará el 16 de septiembre, mientras que la vuelta será justo una semana después, el 23 de septiembre.

Esto es todo por lo que respecta a la liga masculina. En el caso de La Liga BBVA MX Femenil, el torneo de Apertura comenzará el 24 de julio y la gran Final será entre el 6 y el 13 de diciembre. Habrá una sola jornada doble, la 15.

El principal cambio: vuelve el repechaje

Después de muchísimos años con el mismo formato, la Liga MX cambiará. A partir de esta temporada, se calificarán para la Fiesta Grande de manera directa sólo los primeros 4 clasificados de la clasificación. Del 5o al 12o se jugará un solo partido de cuartos de final que determinará qué cuatro equipos más entran en la Fiesta Grande. Los cuartos quedarán así:

5° vs 12°

6° vs 11°

7° vs 10°

8° vs 9°

Al ser un solo partido de eliminatoria, se jugará siempre en casa del mejor clasificado. Otro cambio sustancial es que en caso de empate en los primeros 90 minutos, no habrá tiempo extra. Los dos equipos se irán directamente a penales.

Críticas a al presidente Enrique Bonilla

El presidente de La Liga MX Enrique Bonilla es un personaje con muchas críticas entre los fanáticos del mundo del fútbol mexicano, que ven como considera al deporte como una arma potente para hacer negocio y no tanto como una gran pasión.

A lo largo de estas últimas horas, las redes sociales se han llenado de memes y comentarios negativos hacia el nuevo sistema de competición. Según el web Sopitas, posiblemente el repechaje genera más interés, pero el torneo puede ser más tedioso en la parte final, ya que habrá dos partidos más.

Terminamos con un recopilatorio de algunos comentarios en las redes sociales de estas últimas horas:

