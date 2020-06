[VÍDEO] El espectacular KO del “próximo Floyd Mayweather”

El boxeo finalmente ha vuelto a las pantallas de televisión de los Estados Unidos tras la crisis del coronavirus. La noche del martes la ESPN había programado un combate de una estrella emergente de este deporte, Shakur Stevenson. Apodado como el “siguiente Floyd Mayweather” para algunos entendidos del boxeo, este prodigio de 22 años consiguió un tremendo KO en el sexto asalto contra Félix Caraballo en Las Vegas.

Puedes ver el golpe devastador de Shakur contra Caraballo en el resumen publicado por la ESPN abajo. El boxeo está de vuelta, y sin público presente, los golpes suenan más fuerte que nunca.

.@ShakurStevenson stops Felix Caraballo with a series of brutal body shots in the 6th round. #StevensonCaraballo pic.twitter.com/enbkSLmwQH — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 10, 2020

Shakur estaba ganando virtualmente cada minuto de cada asalto en el combate. Además, su oponente no había perdido nunca por KO. Este dato muestra la calidad que atesora Shakur, que se postula como uno de los próximos cracks del boxeo.

Aquí os mostramos otro ángulo del increíble golpeo en un vídeo grabado por alguien que estaba sentado cerca del ring.

Stevenson parece la próxima estrella del libra por libra

Stevenson (15-0, 8 KOs) ganó la medalla de plata en la categoría de peso gallo para los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2016.

Esta joven promesa de Newark, New Jersey, derrotó a Joet González el pasado octubre para conseguir su primer título mundial como peso pluma.

Su victoria por KO contra Caraballo era su primer combate en la categoría de peso ligero junior de 130 pounds. Después de esta lucha, Stevenson volverá a luchar en los 122 pounds.

Shakur presentó un balance de 4-0 el último año, demostrando talento, grandes habilidades y una capacidad atlética que hicieron que muchos expertos lo señalaran como el siguiente Mayweather, una futura superestrella del libra por libra con un potencial que parece que no tiene límite.

Por todo esto, Shakur fue colocado por su promotor Bob Arum para competir en el primer evento televisado en el boxeo en los Estados Unidos después de la crisis del coronavirus, algo que parece indicar que todo el mundo del deporte lo está pendiente de él.

Ajeno a la presión, el boxeador respondió con una sensacional victoria por KO sin paliativos.

Una legión de seguidores reacciones al brutal KO

Algunos de los fanáticos más famosos del boxeo hablaron rápidamente en sus redes sociales de la victoria por KO de Stevenson.

La leyenda de la NBA Magic Johnson se mostró muy emocionado de poder ver boxeo en la televisión de nuevo y pareció muy contento con la actuación de Stevenson.

I am so happy live boxing is back! I just watched @ShakurStevenson put on a show once again knocking his opponent out with a body shot!! 💪🏾🥊😁😃 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 10, 2020

La ex UFC Cris Cyborg se aseguró de que sus seguidores supieran que el combate de Stevenson merecía la pena de ser visto.

Stop what you’re doing. @ShakurStevenson is on ESPN. — @CrisCyborg on Youtube (@criscyborg) June 10, 2020

Otros fans también se interesaron por Stevenson, también. La lista incluye los jugadores de la NFL Saquon Barkley y Adrian Peterson y la actriz Rosie Pérez.

Some notable boxing fans were buzzing about @ShakurStevenson after last night’s knockout. pic.twitter.com/Is0wkcZSdw — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 10, 2020

Finalmente, el campeón junior del peso ligero de la WBO Jamel Herring probablemente se llevó a casa el mérito de escribir el mensaje más interesante sobre el KO de Stevenson.

Después de ver los primeros instantes del combate, Herring citó el golpe exacto que Stevenson debía usar para parar a su oponente.

I see @ShakurStevenson stopping him with a body shot… right hand under his opponent’s left elbow. @trboxing — Jamel Herring (@JamelHerring) June 10, 2020

Lo que los famosos y los fanáticos seguro que celebrarán es que seguro que Stevenson seguro que será una estrella del mundo del boxeo.