[VÍDEO] El espectacular KO sobre la bocina del luchador Cody Garbrandt

Cody Garbrandt dio un golpe de autoridad el sábado noche en Las Vegas. En el evento de la UFC 250, rompió con una racha de tres derrotas consecutivas con uno de los “punchs” con KO más brutales que terminaron en KO que puedas ver.

Aquí puedes ver cómo fue el final de su pelea con Raphael Assunçao con el “punch” just cuando suena la bocina que indicaba el final del segundo asalto.

ARE YOU KIDDING!? 😱 Cody Garbrandt (-155) with the walk-off KO at the buzzer❗️pic.twitter.com/pTCTdhjntA — The Action Network (@ActionNetworkHQ) June 7, 2020

Assunçao estaba fuera de combate antes de que tocara el suelo. Hasta tuvo espasmos en su pierna derecha segundos después del KO.

Antes de la victoria por KO de Garbrandt, había perdido tres combates seguidos. Dos de estas derrotas llegaron contra uno de sus grandes rivales, TJ Dillashaw, quien ahora está suspendido por usar sustancias prohibidas. La otra derrota llegó a manos del gran luchador Pedro Munhoz.

Assunçao se encuentra ahora en la misma situación que Garbrandt. Lleva una racha de tres derrotas consecutivas con la derrota del sábado. Por la dureza del KO, seguramente necesitará algo de tiempo antes de volver al octágono.

¿Qué hará ahora Garbrandt?

La victoria por KO le dio a Garbrandt un bonus de 50.000 dólares. No había Combate de la Noche, así que la UFC decidió dar cuatro bonus individuales para las actuaciones más destacadas.

El siguiente paso de Garbrandt no está claro. Por mucho que su KO del sábado fuera espectacular, aún no se ha ganado el derecho de pasar de perder tres combates seguidos a luchar por el título de campeón mundial.

Aquí os dejamos con la recopilación de algunos de los finales de combate más espectaculares:

Can't play any games 😳 🇧🇷 @HerbertBurnsMMA is not here to mess around! Watch LIVE ➡️ Now on @UFCFightPass pic.twitter.com/Adh2uiDq77 — UFC (@ufc) June 6, 2020

A TKO due to calf kicks! 😱@AlexPerezMMA chops down Formiga at the end of RD 1. 📺 Action switches to @ESPN next. #UFC250 pic.twitter.com/8vVszv48rh — UFC (@ufc) June 6, 2020

