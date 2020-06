[VÍDEO] La jugada de un futuro crack del Barcelona que parece de videojuego

Los fans del Barcelona están realmente entusiasmados con la llegada del extremo Pedri después de que el joven realizara una jugada de fantasía el sábado para su actual equipo, Las Palmas.

El adolescente de 17 años llegará al Camp Nou al final de la temporada, pero actualmente está jugando con Las Palmas en la Segunda División de España.

Pedri mostró sus credenciales de lo que puede llegar a generar cuando sea jugador del Barcelona. El regate para irse de su defensor y asistir a Rubén Castro es espectacular:

#Superesports | 🤩 Quina jugada! No us perdeu la gran filigrana del futur jugador canari del Barça Pedri per assistir Rubén Castro en l’1-0 del Las Palmas contra el Lugo. #frac1

📹 Atents al vídeo 👇pic.twitter.com/AUzoWNUgws

— Esports RAC1 (@EsportsRAC1) June 20, 2020