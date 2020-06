Vergonzosos comentarios racistas de la mujer de un jugador de la MLS

Tras el revuelo causado por las palabras del quarterback de los New Orleans Saints Drew Brees, parecía complicado que alguna opinión provocara tanto enfado entre la sociedad norteamericana.

No obstante, nunca se puede subestimar a los racistas, lamentablemente. Quien se ha retratado en pocos segundos ha sido Tea Katai, la mujer de Aleksandar Katai, actual jugador de Los Angeles Galaxy de la MLS y ex jugador del Alavés español.

Tea Katai publicó una imagen en su Instagram que ya ha borrado, pero algunos usuarios consiguieron capturar la instantánea. En la primera fotografía, podemos leer “Ma pobij govna bre!”, expresión serbia que significa “maten a la mierda”. Un mensaje para la policía y en contra de los manifestantes que protestaban por la muerte de George Floyd. En la segunda frase, hizo un dudoso juego de palabras: “Black Nikes Matter” (en relación al lema adoptado estos días “Black Lives Matter), con la instantánea de una mujer afroamericana saliendo de una tienda saqueada con unas zapatillas de esta marca.

When your wife ruins your career… Aleksander Katai wife “kill the shits” pic.twitter.com/JRIoR6Q8w3 — 𝕸𝖔𝖙𝖔𝖗𝖏𝖔𝖍𝖓 (@MotorJohn121) June 3, 2020

Su marido, Aleksandar Katai, pide disculpas por los desafortunadísimos comentarios de Tea Katai

Tras estas vergonzosas declaraciones, el jugador de Los Angeles Galaxy Aleksandar Katai se ha visto obligado a publicar un mensaje en su cuenta de Instagram condenando duramente las palabras de Tea:

“Los mensajes publicados por mi mujer, Tea Katai, en sus redes sociales son inaceptables. Estas opiniones son las que no comparto y que no tolero en mi familia.

El racismo, particularmente entre la comunidad negra, no sólo son evidente en Estados Unidos y en Europa, sino que también en el resto del mundo. Condeno con fuerza el supremacismo blanco, el racismo y la violencia entre la gente de color. Las vidas negras nos importan. (…)”

Pese a la disculpa, los fans de Los Angeles Galaxy no toleran este tipo de comportamiento y consideran que Aleksandar Katai estaba hablando para rebajar la tensión, y no para expresar lo que sentía.

“Esto suena como una nota de prensa para intentar parar el golpe. Posiblemente escrito por el equipo de prensa del equipo. No me lo creo. Porque no viene de ti. De tu corazón. No lo compro. En realidad, lo único que provoca es que aún me enfade más.”

Más contundente era otra fan del equipo del estado de California: “No te queremos.”

Su equipo, Los Angeles Galaxy, condena seriamente este tipo de comentarios

Aleksandar Katai no ha sido el único que ha pedido disculpas por los vergonzosos comentarios de su mujer Tea. El equipo de Los Angeles, los Galaxy, han publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en la que condenan el racismo y anuncian una reunión con el jugador para determinar cuáles serán los siguientes pasos a tomar.

“(…) Los Angeles Galaxy lucha firmemente contra cualquier tipo de racismo, incluyendo aquellos que incitan a la violencia o buscan rebajar los esfuerzos para perseguir la igualdad racial. (…) Los Angeles Galaxy tendrán una reunión con Aleksandar Katai este jueves 4 de junio para determinar los siguientes pasos.”