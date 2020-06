TOP 5: Noticias de Deportes – 5 de Junio de 2020

Tottenham solicita un millonario préstamo al Banco de Inglaterra, Uruguay planea implementar un novedoso método de testeos contra el coronavirus, la NBA acepta mudar sus partidos al complejo deportivo de Disney World, Rafa Nadal no es optimista por la vuelta del tenis y la estatua de Zlatan Ibrahimovic se queda en Suecia. Las noticias más importantes del día.

El Tottenham Hotspur sufre pérdidas abismales en esta cuarentena por el coronavirus. La crisis económica del club londinense llegó a tal extremo que sus dirigentes se vieron obligados a pedir un préstamo al Banco de Inglaterra.

Solicitaron 198 millones de dólares. Deberán devolver el préstamo antes de abril de 2021 con un tipo de interés del 0.5%

— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) May 19, 2020

Uruguay, el país de Sudamérica menos afectado por la pandemia del coronavirus, evalúa un “pool” de testeos para abaratar costos cuando se reanude el fútbol de Primera división.

Un cálculo de la Asociación Uruguaya de Fútbol estima que testear a todos los fútbolistas de la máxima categoría supondrá un costo de 120 mil dólares. Estudian la posibilidad de que un mismo reactivo sea utilizado por ocho futbolistas.

Así, en caso de que el reactivo indique negativo, se llegará a un resultado único: los ocho futbolistas abocados a ese test no tienen el virus. En caso de que arroje positivo, se aislará a ese grupo de jugadores para que sean analizados uno por uno.

Los dueños de las franquicias de la NBA aprobaron trasladar las competiciones al complejo deportivo de Disney World, medida extraordinaria para reanudar la temporada 2019/2020. Así, la fase regular iniciará el 31 de julio.

“La Junta de Gobernadores de la NBA ha votado para aprobar el formato de 22 equipos de la liga para reiniciar la temporada 2019-2020 en Orlando”, señaló el periodista Adrian Wojnarowski de ESPN.

El proyecto fue aprobado con 29 votos a favor y uno en contra, Portland Trail Blazers.

34 años Rafa… ¡Quién los pillara amigo! 😜😎 No me cansaré de decirlo: es una suerte que el camino del deporte me haya regalado tu amistad.

Espero que juntos podamos seguir trabajando para afrontar nuevos retos y lograr nuestras metas.

¡Felicidades, @RafaelNadal! 🎂 pic.twitter.com/MhnGcirAFT

— Pau Gasol (@paugasol) June 3, 2020