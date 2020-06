TOP 5: Noticias de Deportes – 25 de Junio de 2020

La terrible patada de Lautaro Martínez en el empate entre Inter de Milán y Sassuolo, el padre de Djokovic acusa a Dimitrov por la ola de contagios, suspenden el maratón de New York, autorizan 1000 personas en torneo de tenis en Alemania y el Kun Agüero sale bien de su operación. Las noticias más importantes del día.

El delantero argentino Lautaro Martínez no pudo contener la impotencia en el empate 3 a 3 entre Inter de Milán y Sassuolo, disputado este miércoles en el estadio Giuseppe Meazza.

El futbolista que es pretendido por el FC Barcelona ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo. Antonio Conte lo mandó a la cancha en reemplazo del chileno Alexis Sánchez.

En una jugada ocurrida sobre el final del partido, El Toro pisó el brazo de Pedro Obiang. El futbolista oriundo de Guinea Ecuatorial reclamó tarjeta, pero el árbitro ignoró la infracción. El pobre de Obiang se quedó con las marcas de los tapones de la bota de su adversario.

Inter se bajó de la pelea por el título de la Serie A. Con este empate se ubica a ocho puntos de la Juventus, único líder, a falta de once partidos para la finalización del campeonato.

Luego de que Novak Djokovic anunciara que tiene coronavirus, la prensa y sus colegas cargaron contra el tenista serbio, quien organizó un torneo de tenis en los Balcanes siendo este evento el causante de una ola de contagios.

El padre del número del ranking de la ATP, Srdjan Djokovic, hizo fuertes declaraciones en defensa de su hijo y acusó al búlgaro Grigor Dimitrov, otro de los jugadores positivos por Covid-19, de originar la cadena de contagios.

El hombre (Dimitrov) llegó enfermo quién sabe de dónde y es como ocurrió. Creo que no es correcto que no se haya hecho la prueba aquí, sino en alguna otra parte”, declaró Srdjan Djokovic al canal croata RTL

El parate por la pandemia del coronavirus obligó a cancelar el tradicional maratón de New York. Así, la edición 50 de la carrera se aplazó para 2021.

“Los organizadores del evento, en asociación con la Municipalidad de la ciudad de New York, han tomado la decisión de cancelar la mayor maratón del mundo debido a las preocupaciones de salud relacionadas con el coronavirus y la seguridad de los corredores, espectadores, voluntarios, trabajadores y los socios y comunidades que apoyan este evento”, confirmó New York Road Runners en un comunicado.

Los organizadores vuelven a lamentar una cancelación luego de ocho años. En 2012 había sido suspendido por el temible Huracán Sandy.

Luego del escándalo provocado por los contagios en el torneo de tenis que organizó Novak Djokovic, Alemania informa que autorizará el ingreso de 1000 personas en un evento que se desarrollará en el mes de julio.

Se trata de un torneo no oficial, una exhibición de la que participará la emblemática extenista Steffi Graf, ganadora de 22 torneos individuales de Grand Slam entre 1987 y 1999.

“Habrá reglas estrictas de higiene y nos coordinaremos con el Senado“, indicó a la prensa la directora del torneo y capitana del equipo de Alemania de Fed Cup, Barbara Rittner.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020