Regresa la temporada 2019-2020 de la Liga Premiere por Telemundo – CALENDARIO

View this post on Instagram

Llega un nuevo amanecer, veremos por fin la luz al final del túnel. ⁠ ⁠ Regresa la #LigaPremierTD ⁠ ⁠ 📅 17 de junio ⁠ ⌚ 3pm ET / 12 PT⁠ 📺 UNIVERSO ⁠ 📱 APP Telemundo Deportes