Simeone: “Yannick está haciendo un esfuerzo enorme y vemos los resultados”

Después de empatar contra el Barcelona en el Camp Nou, parece que el Atleti ya puede haber dejado al equipo Blaugrana muy complicado en su mano a mano contra el Real Madrid.

EL partido fue probablemente uno de los mejores de la fecha con un Barcelona que tuvo mucha posesión mientras el Atleti exigió al local con su juego de transición. Fue un partido reñido y al final de cuentas le ayudaron al Real Madrid previo a su enfrentamiento ante el Getafe.

Simeone habló del momento con la mira puesta en la Champions además del presente del belga Yannick Ferreira Carrasco, quien fue la figura del partido. Pero se le preguntó sobre lo pasado con Antoine Griezmann.

El argentino dio sus impresiones al respecto del Barcelona y fue muy extenso en sus asesoramiento. Sabe de su pasado y lo que no ha podido hacer contra el cuadro catalán a domicilio.

Somos muy respetuosos con el Barcelona. Sabemos la calidad de futbolistas de su plantel. Venimos a jugar con la intención de tener transiciones rápidas, jugar al espacio con Carrasco y Lodi, Correa y Arias, Llorente y Costa para hacerles daños en los espacios que suelen dejar al jugar tanto en campo tuyo. Creo que el partido se jugo en lo que queríamos, llegó su gol en una jugada asilada y empezaron a aparecer las jugadas que buscábamos hasta llegar al penalti. En la segunda parte igual, un partido difícil contra un rival que tienen muy bien la pelota y el equipo supo reaccionar. Ellos buscaron alguna situación con Vidal, nosotros la de Costa, la de Lemar y alguna que parecía que podía terminarse mejor y no elegimos de la mejor manera, pero me voy contento con el trabajo de los futbolistas.

También mostró misericordia con su delantero, Diego Costa, que tuvo una tarde para el olvido. “Yo tampoco tengo suerte (aquí en el Camp Nou), salvo cuando ganamos la liga acá. Sí tuve suerte que empatamos”.

Resumen del partido

Pero la estrella del partido fue el que más elogios recibió por parte de “El Cholo”. Yannick Ferreira- Carrasco fue un factor importante en el resultado por su juego tan incisivo y proactivo. Para Simeone, tener a un jugador pasando por ese buen momento es crucial sabiendo lo que tienen por delante. “Sabíamos que estaba en dificultad, está haciendo un esfuerzo enorme y vemos los resultados. Cada vez esta mejor, incisivo, vertical, determinante en final de jugada y nos pone contentos. En Bilbao jugó un buen partido y hoy redondeó posiblemente el mejor partido desde que volvió al equipo.”

Pero las dos palabras que fueron más analizadas fueron dos: “Sin comentarios”.

Esa fue la respuesta que dio cuando se le preguntó por la entrada al partido del ex Atleti en el minuto 90 del partido. La cara que puso Simeone dijo mucho más de lo que sus palabras pudieron expresar.

Para Simeone, él ya sabe que su objetivo es poder estar en puestos de Champions y después tomar las cosas dependiendo de cómo se generen. “Quedan muchas cosas por delante importantísimas antes de llegar a agosto. Ahora nos centramos en Mallorca, que seguro que será duro como todos los partidos de la liga española.

Con el empate y el resultado que consiguió el Sevilla, ya están quedan con dos puntos de ventaja a falta de cinco fechas por terminar la temporada.

El Atleti ahora regresa a casa para enfrentar a un Mallorca que goleó a Celta de Vigo por 5-1.