Setién: “Me voy contento con el rendimiento de los jugadores, descontento con el resultado”

La palabra autocrítica no existió en el lexicón de Quique Setién tras el empate contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El resultado le deja el resultado en bandeja de oro a Real Madrid si es que le termina ganando al Getafe.

Después del partido, tecnico cántabro resaltó el rendimiento del equipo en lo qe terminó siendo un partido muy apasionado en el cual dos equipos usaron sus armas preferidas para causarle daño al rival. Habló de las actuaciones de ciertos jugadores que fueron vitales. Y mencionó el techo que no tiene Leo Messi, quien anotó el gol 700 de su carrera.

“Es una pena. Cada vez lo tenemos más complicado. Dejar estos puntos supone que nos alejamos realmente de la posibilidad del título. Hay que seguir trabajando. El Atlético es un buen equipo,” enfatizó.

Setién habló del cambio de sistema que quiso implementar para contrarrestar lo que hace el equipo colchonero de Diego Pablos Simeone. Esto fue parte de la razón que usó al canterano Ricky Puig. “Hemos tratado de hacer cosas algo diferentes, que pensábamos que nos daría bastante. El Atlético se defiende muy bien, cierra los espacios y nos compromete las salidas. Tienen grandes jugadores”.

Mostró su alegría con el rendimiento del equipo y cómo plasmaron su idea dentro del terreno de juego, pero desafortunadamente la suerte no le dio los tres puntos que él vio como algo accesible. “Estoy bastante contento con él (rendimiento). Es cierto que no hemos podido, pero en algunos momentos hemos controlado bastante bien. No es fácil jugar contra este equipo, que es muy disciplinado. Estoy bastante contento con el trabajo de mis jugadores y con cómo hemos planteado el partido”.

Uno de los jugadores más cuestionados después del partido fue el francés Antoine Griezmann. Se le preguntó a Setién si ya no tiene en cuenta al ex Atleti.

“No estoy de acuerdo. Es un jugador importante. Es verdad que sacarle quedando tan poco es duro para un jugador de su nivel, pero las circunstancias me han obligado a ello. La otra opción era no sacarle. Los que estaban en el campo, lo estaban haciendo bien. Normalmente no hago cambios tan tarde si no es para perder tiempo. Confías que un jugador como él tenga una acción puntual que te gane el partido. Sé que es duro. Mañana hablaré con él. No le pediré disculpas, pero entiendo que se pueda sentir mal y yo también me siento mal por él porque es un gran futbolista y una gran persona”.

Otro que se le menciona es al uruguayo Luis Suárez quien jugó un partido paupérrimo y no fue opción de cambio en el partido. Después del partido ante el Celta, el ex Liverpool fue uno de los más críticos del cuerpo técnico y lo dejó saber en la entrevista al terminar ese enfrentamiento. Setién obvió la razón por al cual su equipo precisa la presencia de “El Pistolero” en la cancha.

“La realidad es que, seguramente, no estaba para 90 minutos, pero le forzamos porque la situación lo requiere. Entre Messi y él han metido una gran cantidad de goles. Estoy contento con él, el otro día nos resolvió el partido con dos goles extraordinarios”.

Al terminar el partido, ya se comenzó a sentir el fin de Quique Setién y algunos comenzaban a usar de manera humorosa esta situación. Uno de ellos fue la compañía de empleos InfoJobs que publicó un tuit con la imagen del técnico cántabro.

Aunque muchos en las afueras y los que cubren al equipo ven al ex técnico del Lorca con pie y medio fuera de su puesto, él no. “No me siento discutido en absoluto,” dijo Setién. “Me siento respaldado por el vestuario, evidentemente. La reunión con la directiva, no voy a desvelar cómo se desarrolló ni lo que se dijo en ella”.

Barcelona ahora tendrá cinco días para recuperarse antes de ir al Estadio La Cerámica para enfrentar a un Villarreal en ascenso. Para el equipo culé un resultado que no sea una victoria en ese partido ya estaría sentenciada la liga a falta de cuatro fechas.