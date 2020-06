Setién: “Es como una partida de ajedrez”

La victoria ante Mallorca dejó muy buenas sensaciones dentro del vestidor culé y les gustaría seguir con su buen momento cuando enfrenten al Leganés en el Camp Nou el martes.

Para el equipo catalán es vital los tres puntos en casa para mantener su ventaja sobre el Real Madrid en la pulseada por el título.

Ahora es momento de darle vuelta a la página ya que el ritmo de partidos para el resto de la temporada va a ser intenso para todos. Quique Setién lo sabe muy bien y por eso en su conferencia de prensa del lunes dio a conocer que las rotaciones serán vitales para su plantel.

“La idea es hacer cambios, y los habrá a medida que transcurran los partidos”, dijo, “quiero ver cómo afecta a cada jugador el cansancio porque quiero que lleguemos al final con la frescura necesaria”.

A falta de diez fechas para terminar lo que ha sido una temporada atípica, el Barcelona contará con dos cambios en su convocatoria comparado con el que viajó al Son Moix para volver a retomar las acciones después de más de tres meses.

Convocatoria

La convocatoria del Barcelona apenas hay un cambio. Eso no significa que no vayan a haber algunos ajustes a la alineación teniendo en cuenta no solo la necesidades propias, pero las de su rival de turno que está luchando por no descender.

Setién sabe muy bien que el Leganés de Javier Aguirre viene con todo ya que su margen de error en tan pequeño como el su elenco. Pero también sabe que tiene que mantener un complicado balance entre rendimiento, salud y las complicaciones que genera este tramo de la temporada.

“Es como una partida de ajedrez, en la que tienes muchas variantes y has de decidir qué pieza mover, y hay incógnitas que no controlas porque ves el tablero ahora, pero no sabes cómo va a estar dentro de unos movimientos. Lo que quiero es que todo el mundo esté fresco cuando salte al campo.”

La línea defensiva tendrá un par de cambios para este partido. El primero sería el regreso de Clement Lenglet a la convocatoria de Quique Setíen al cumplir un partido de suspension. Eso indica que el francés sería titular ante el cuadro pepinero.

En su ausencia surgió algo positivo: el rendimiento del joven uruguayo Ronald Araújo. El salteño tomó ventaja de la oportunidad que se le ofreció fue uno de los destacados del equipo en la victoria ante el Mallorca el fin de semana pasado.

3. Twitter

Una pérdida clave para el Barça será el de Jordi Alba. El lateral izquierdo fue amonestado el sábado y tendrá que cumplir con una fecha de suspensión. El recambio lógico sería el ingreso de Junior Firpo a la alineación titular. El dominicano entró en el minuto 84 reemplazando a Frenkie De Jong.

3. YouTube

VideoVideo related to setién: “es como una partida de ajedrez” 2020-06-15T10:32:50-04:00

El técnico cántabro indicó que cuenta con todos sus jugadores para este partido.

Salvo algunos jugadores, por jerarquía y estatus, ninguno es titular o suplente. Que juegue un encuentro no quiere decir que juegue el segundo. Habrá rotaciones. Quiero que participen todos, que demuestren la chispa y la ilusión.”

Se tendrá que esperar hasta el martes para ver cuántos cambios hará el equipo contra el último en la tabla.