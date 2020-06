Se retira una de las más grandes leyendas de todos los tiempos de la WWE. ¿Quién fue?

Se nos va el malo malísimo más bueno de la WWE. El único hombre capaz de destronar a Hulk Hogan como rey de la competición. “El hombre más respetado de la historia de la industria”, según John Cena. El luchador que marco a dos generaciones diferentes de la lucha: padres e hijos se pueden poner de acuerdo en que es uno de las más grande. Se baja del cuadrilátero de manera definitiva ni más ni menos que Mark Calaway, aunque todos lo conocerán como “The Undertaker” (“El Enterrador”).

A sus 55 años, su cuerpo ya iba haciendo tiempo que le decía basta y llegó el momento de tomar la dura decisión. Eso sí, fue un anuncio espectacular. La noticia nos llegó desde su documental, “The Last Ride” (una clara alusión a “The Last Dance” de Michael Jordan). Estas fueron las palabras del mito de la WWE, que destaca Medio Tiempo:

“Es momento de que el vaquero cabalgue hacia la puesta de sol. (…) No hay nada más para mí por conquistar, es momento de que las nuevas generaciones tomen el gran papel en la compañía. Este documental me ha abierto los ojos, me ayudó en cierto modo a no juzgarme tan duramente por mis últimas luchas, esto me ha permitido mostrarle al mundo ese Undertaker que muchos quisieron ver por décadas y que yo no permití por la naturaleza de mi personaje”

Este es el momento en el que el célebre luchador anuncia su adiós, publicado en el canal de Youtube de la WWE:

El polémico combate con Hulk Hogan que le dio el salto a la fama

Era 1991 y por entonces “The Undertaker” hacía muy poco que se había presentado en sociedad en la WWE. La final de la Survivor Series enfrentaba a un novato “The Undertaker” con 25 años a un crack de este espectáculo, Hulk Hogan, ya consolidado en este mundo. El combate terminó con victoria del joven texano, como pueden recordar en el siguiente vídeo:

Sin embargo, Hulk Hogan le acusó de haberle lesionado el cuello y de haber actuado con excesiva fuerza, según recogen estas declaraciones de “The Undertaker” en SoloWrestling:

“Cuando llegué a San Antonio le dije ‘Terry (nombre real de Hogan), he vuelto a ver el vídeo, tu cabeza no llegó a golpear la lona’. Me respondió ‘hermano, lo que pasó es que me agarraste con mucha fuerza, así que cuando caímos, no tenía espacio para moverme. Ahí fue cuando me hice daño en el cuello. No podía moverme en absoluto’. En aquel momento, pensé: ‘Vale. Creo que me he dado cuenta de cómo era en realidad y eso era lo único que necesitaba saber'”.

Al texano le duró sólo seis días aquel título. Hogan le retó otra vez y, pese a que en un primer momento la victoria fue para el veterano, posteriormente el título fue desierto.

¿Qué dicen sus rivales sobre él?

En el documental “The Last Ride”, vemos el lado más humano de la leyenda de la WWE desde todos los ángulos. También gracias a las palabras de la gente del mundo de la WWE nos podemos hacer una idea de la grandeza de su personaje, tal y como explica Medio Tiempo:

“El legado más emblemático en la historia”, Shane McMahon.

“Fenomenal, no hay otra forma de describir lo que ha hecho”, Stone Cold Steve Austin.

“Dio su vida por esta industria y todos le estamos eternamente agradecidos”, Ric Flair.

“Él es la vara de respeto en esta industria. No hay nadie más respetado en la historia que The Undertaker”, John Cena.

“No existirá nadie como él, su máximo legado es que jamás habrá alguien que se acerque a él”, Triple H.

“No hay duda de que Mark hizo lo máximo con cada oportunidad recibida, dentro del ring y fuera de él. Lo veo hoy día y me digo orgulloso ‘lo hicimos bien'”, Vince McMahon.