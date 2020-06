TOP 5: Noticias de Deportes – 11 de Junio de 2020

Michael Schumacher será sometido a un tratamiento con células madres, Real Madrid rechaza la propuesta de ser local en el Wanda Metropolitano, el coronavirus sacude a la Liga MX y ya son 34 los jugadores contagiados, Nelson Semedo podría ser suspendido por el FC Barcelona por haber violado los protocolos sanitarios y el argentino Papu Gómez pide público en los estadios del fútbol italiano. Las noticias más importantes del día.

1. Schumacher vuelve a pasar por el quirófano

Desde la prensa italiana aseguran que Michael Schumacher nuevamente será sometido a una intervención con células madres para poder regenerar su sistema nervioso central.#KeepFightingMichael #F1 #AHORA #Schumacher #MichaelSchumacher pic.twitter.com/q9tmXuOWjT — Formula 1 Arg 🇦🇷 (@Formula1arg1) June 10, 2020

El siete veces campeón de la Fórmula 1 Michael Schumacher será sometido nuevamente a una operación. Le aplicarán secreciones preparadas en base a células madres cardíacas para generar un efecto antiinflamatorio en su cuerpo y así reducir el dolor que le provoca la atrofia muscular.

La operación estará en manos de quien es considerado ‘el genio de la cardiología’, Philippe Menasché.

“Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina.Es cierto que fui el primero en hacer trasplantes de células madre del corazón, pero el ciclo de pruebas clínicas terminó hace dos años. Hubo una explosión de atención hacia nuestro departamento, pero la situación ya se ha normalizado. Ha habido un gran progreso en los últimos veinte años, pero la verdad es que todavía sabemos poco”, declaró Menasché en ocubre de 2019.

2. Real Madrid no quiere jugar en el Wanda Metropolitano

🏟 La 'nueva' casa del Real Madrid, el Estadio Alfredo di Stéfano En #JUGONES explicamos el planteamiento del Club ante posibles cambios de aquí a final de temporada. pic.twitter.com/tv4CpokjnL — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) June 10, 2020

Como el Santiago Bernabéu se encuentra en obras, Atlético de Madrid se solidarizó con el Real Madrid y les ofreció a los dirigentes Blancos que el equipo de Zinedine Zidane haga de local en el Wanda Metropolitano.

Sin embargo, el Merengue descartó la posibilidad de ser local en el estadio de su derbi. Los dirigidos por Zizou jugarán en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Se trata de un escenario con una capacidad para 6 mil espectadores. Está ubicado en el predio deportivo de Valdebebas.

3. El coronavirus sacude a la Liga MX

Luego de que el Toluca confirmara siete casos positivos por cornavirus en su plantel, el delantero argentino de Monterrey Rogelio Funes Mori anunció que tiene Covid-19.

“Decidí compartirlo con ustedes para ayudar a tomar conciencia y entender que a veces nos tiene que tocar más allá de todo el cuidado y responsabilidad que hayamos tenido. Me tocó a mí, todavía no entiendo cómo, pero ahora es momento de recuperarme para volver a los entrenamientos lo antes posible”, explicó el ex River Plate en su cuenta de Instagram.

Ya son 34 los positivos por coronavirus en planteles de la Liga MX. El 22 de mayo, los dirigentes de los clubes se pusieron de acuerdo y decidieron dar fin al Torneo Clausura. El puesto de campeón quedó vacante.

4. Semedo se salta el protocolo

Nelson Semedo, lateral del Barcelona, rompe el protocolo de seguridad y sanidad y hizo partícipe de una fiesta de más de 20 personas. El club no tenía idea del hecho irresponsable del jugador.#COVID__19 #Semedo pic.twitter.com/jkbjvoZmoW — Deporte Total Cali (@DeporteTotalFM) June 10, 2020

Los hinchas del FC Barcelona amaneció este miércoles con una pésima noticia: el lateral portugués Nelson Semedo no respetó el protocolo del distanciamiento social.

El club confirmó que el pasado lunes el futbolista acudió a la celebración de un cumpleaños en el que había un mayor número de invitados que el permitido por las autoridades sanitarias.

El club Blaugrana avisó que resolverá el asunto de manera interna. Además, será La Liga la que determine si Semedo puede continuar entrenando junto a sus compañeros.

5. El argentino Papu Gómez quiere público en los estadios

El norte de Italia fue una de las regiones más castigadas por el coronavirus a nivel mundial. En ese sentido, sorprenden las declaraciones del volante argentino del Atalanta Alejandro ‘Papu’ Gómez.

El 10 del equipo de Bérgamo dijo que “no me parece una locura jugar con público” en los estadios tras el reinicio de la Serie A, programado para el 20 de junio.

Gómez consideró que “este virus es menos ofensivo de lo que parece”. Cabe destacar que, de acuerdo a los infectólogos italianos, el partido que en febrero disputaron Atalanta y Valencia en Milán por la UEFA Champions League es considerado como ‘la hora cero’ del virus en territorio del norte italiano.

