El adiós a José María Basanta, capitán de los Rayados de Monterrey

View this post on Instagram

Llego el momento de la despedida Siempre soñé con trascender y quedar en la historia de esta institución. Pero nunca imaginé q llegaría el día de despedirme, por eso es un día muy difícil para mi. Voy a extrañar mucho defender este escudo cada fin de semana. Quiero agradecer a Mexico,a la #ligabbvamx y en especial a #rayados por permitirme hacer lo q mas me gusta durante tantos años. Gracias a todas las personas q integraron e integran este club: compañeros,directivos,cuerpos técnicos,médicos, utileros ,personal de administración,prensa,cancheros, Cocineros, con los cuales he compartido el día a día durante muchos años.Por último,un agradecimiento especial a la mejor afición de Mexico por tanto cariño. Los voy a extrañar mucho SIEMPRE LOS LLEVARÉ EN MI CORAZÓN. GRACIAS AFICIÓN GRACIAS RAYADOS