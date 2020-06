Piqué: “Va a ser muy difícil ganar esta Liga”

El defensor del FC Barcelona admitió que era “muy difícil” que su equipo ganara la Liga después del empate de ayer contra el Sevilla.

El empate deja a los de Quique Setién tres puntos más arriba que el Real Madrid. No obstante, en caso de victoria de los blancos mañana contra la Real Sociedad, serían los de Zinedine Zidane los que sería líderes por el “goal average”.

Piqué habló después del partido en el Ramón Sanchez-Pizjuán y fue muy pesimista con las posibilidades del Barcelona de retener el título de Liga:

“Va a ser muy difícil ganar esta Liga, porque no depende de nosotros. Veo difícil que el Real Madrid pierda puntos, viendo cómo han ido estas dos jornadas va a ser difícil”

Piqué también habló sobre las sensaciones que le había dejado el empate:

“Ha sido un partido muy competitivo, el empate nos deja en una posición en la que no dependemos de nosotros para la Liga, pero las sensaciones no han sido malas. Tenemos la sensación de que nos hemos dejado dos puntos porque hemos sido mejores que ellos. Hemos generado pero no hemos marcado”

Sobre el rival, el Sevilla, dijo esto:

“Están terceros en la tabla, son un equipo de gran nivel. El empate nos deja en una posición en la que no dependemos de nosotros. Las sensaciones no han sido malas, hemos tenido nuestras ocasiones”

Ahora el Barcelona tiene muy poco tiempo para descansar. El martes vuelven a la acción, en casa, contra el Athletic de Bilbao y después juegan fuera, contra el Celta de Vigo, cuatro días más tardes.

El partido contra el Sevilla era un gran test de nivel para el Barcelona. El equipo de Julen Lopetegui se encontraba tercero en la tabla y está luchando para conseguir una plaza para la Champions League la temporada que viene.

El Barcelona sabía que si Messi anotaba un gol, ese se convertiría en el tanto número 700 de su carrera. Sin embargo, los andaluces consiguieron mantener la puerta a 0.

0 – Barcelona have failed to score vs Sevilla at Ramón Sánchez-Pizjuán for the first time in 16 games played in all competitions with Lionel Messi on the pitch (W9 D5 L2). Covert#SevillaBarca #SevillaFCBarca #LaLigaSantander pic.twitter.com/ySXZwpRScN

— OptaJose (@OptaJose) June 19, 2020