Pelicans confirman tres casos de coronavirus en su plantel [VIDEO]

Se incrementa la preocupación dentro de la NBA al llegar a 20 los casos confirmados dentro de la liga a un mes de recomenzar la liga en la burbuja de Orlando. Uno de los equipos que se puede estar más perjudicado por esto son los New Orleans Pelicans.

El martes el vicepresidente de operaciones, David Griffin, habló con los medios y confirmó que tres jugadores de su equipo dieron positivo por el COVID-19. No dio los nombres de lo jugadores ya que están aislamiento y se les está examinando todos los días. Con estos casos el equipo de Louisiana quedaría con ocho jugadores para lidiar este torneo para llegar a estar en la lucha por puestos de postemporada.

También habló por el presente del equipo y dio a conocer sus propios planes al resumir la temporada.

Watch Live: @dg_riff speaks with the media about the Pelicans preparing to return to play #WontBowDown | @SmoothieKing https://t.co/RIEvcx9Ch0

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) June 30, 2020