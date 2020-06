Pelé se pone nostálgico y muestra algo que hizo por última vez hace 50 años: [FOTOS]

View this post on Instagram

50 years since my last World Cup. One of the most significant wins of my life. Keep an eye out, I will share some of my memories from this beautiful moment tomorrow. #50AnosDoTRI @fifaworldcup @cbf_futebol // Passaram 50 anos desde minha última Copa do Mundo. Foi uma das vitórias mais importantes da minha vida. Fique atento. Vou compartilhar algumas das minhas memórias deste lindo momento amanhã. #50AnosDoTRI @fifaworldcup @cbf_futebol