Liga busca usar anillo para ayudar contra coronavirus

Una de las cosas que se va a mencionar en los próximos días es el Oura ring. Este anillo se usa para medir categorías como la calidad del sueño, temperatura corporal, frecuencia respiratoria, variabilidad de la frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca en reposo de los usuarios.

La NBA ya ha leído estudios que se han hecho estudios con varios profesionales de salud y se llegó a la conclusión que se podían detectar enfermedades antes de la aparición de los síntomas. Lo más importante es que este instrumento puede hacer este trabajo con una precisión del 90 por ciento de efectividad.

¿Exactamente, qué es el Oura ring?

Con el uso de este anillo, se menciona que los jugadores pueden darse cuenta de las distancias entre personas ya que se les permitirá caminar alrededor del complejo deportivo de Disney.

El Oura ring es de titanio que es resistente al agua y varía en tamaño. La batería de dicho instrumento ofrece le puede durar hasta siete días. Los datos que consigue se sincronizan a través de Bluetooth con cualquier dispositivo. Además el anillo tiene un giroscopio, acelerómetro y sensores para medir la temperatura corporal.

La compañía que crea estos anillos ahora mismo está auspiciando el estudio que se está haciendo con al Universidad de California en San Francisco. En ese estudio se le dieron 2,000 anillos a trabajadores de hospitales para ver si el instrumento

Obvio que este anillo se hará con el propósito de controlar a los jugadores para poder anticipar cualquier complicación que puede generarse por causa del coronavirus.

Por ahora no se ha confirmado de manera oficial el uso de este instrumento por parte de la NBA. Se menciona que el Oura ring no se va a obligar, pero los que lo quieren usar lo pueden hacer con el esfuerzo de poder protegerse de cualquier situación.