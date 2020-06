Mike Zimmer rompe el silencio sobre la muerte de George Floyd

Después de que los Minnesota Vikings y sus jugadores hicieran algunos comentarios sobre la muerte de George Floyd y sus posteriores protestas, el entrenador Mike Zimmer rompió su silencio el martes por la noche.

“Quiero expresar mis condolencias más profundas para la familia y los amigos de George Floyd, así como también para toda la comunidad por una muerte que no tiene sentido. Las protestas pacíficas nos pueden ayudar a traer el cambio. Definitivamente, necesitamos el cambio para poder vivir en armonía. Todo el mundo debe respetar las ideas del otro y debe trabajar en equipo para fortalecer y no debilitar nuestra comunidad. Creo que nuestro equipo de fútbol americano es un ejemplo de cómo gente con vivencias y experiencias distintas puede llegar a un objetivo común.”

El comentario de Zimmer llegó en un momento en el que las redes sociales ardían hablando sobre el tema.

El comentario llegó horas después de que los “linebackers” de los Vikings Eric Kendricks y Anthony Barr criticaran a la NFL por no “decir nada” sobre la muerte de George Floyd.

Kendrick publicó varios tuits ayer en los que destacó que el objetivo de los Vikings no sólo era donar, si no también trabajar con las organizaciones locales para facilitar el cambio.

