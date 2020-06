“Si San Lorenzo ficha a Luis Suárez, mañana mismo me voy a entrenarlo”

Con el posible fichaje de Lautaro Martínez este verano por parte del FC Barcelona, los rumores sobre una salida de Luis Suárez se han incrementado. El delantero uruguayo, de 33 años, es consciente que está afrontado su última etapa en el club catalán y ha expresado en muchas ocasiones.

De hecho, en febrero Suárez concedió una entrevista a Rac1 donde habló con total sinceridad sobre su posible recambio:

“Lautaro tiene muchísimas condiciones. Es un jugador que en el segundo año en Italia lo está haciendo a un gran nivel. Pero las decisiones no las toman los jugadores. Porque yo ya llevo dos años diciendo que sería bueno traer un delantero joven para que se vaya adaptando y aprenda para cuando yo me vaya”.

El uruguayo ha sido uno de los jugadores más beneficiados por la pausa de la competición a causa del coronavirus y se ha podido recuperar de la rotura de menisco. Ahora mismo se encuentra perfectamente recuperado y está disponible para afrontar en el estadio del Mallorca el partido contra el conjunto balear el sábado 13 de junio a las 4:00 PM, Hora del Este.

Gustavo Poyet lo entrenaría con los ojos cerrados

Uno de los últimos en hablar sobre una posible salida del delantero uruguayo del Barcelona ha sido Gustavo Poyet, el entrenador de Montevideo ex del Real Betis y del Girondins de Burdeos, entre otros. En una entrevista en el programa “El Show de la Premier League”, Poyet se mostró muy taxativo sobre la ilusión que le haría que Luis Suárez fichara por el San Lorenzo de Almagro.

“Si Tinelli (presidente de San Lorenzo de Almagro) se anima a contratar a Luis Suárez para San Lorenzo, voy a dirigirlo mañana mismo”

No es la primera vez que se relaciona al crack del Barcelona con este equipo argentino. Bernardo Romeo, ex jugador y ex entrenador de San Lorenzo de Almagro, comentó en el programa “Crack deportivo”, que Suárez era un gran seguidor de su equipo.

“Él (Suárez) me hablaba del equipo del 2001 que lo seguía mucho, le gustaba mucho, me nombró a mí, al Beto (Acosta).”

Luis Suárez, uno de los protagonistas del nuevo videoclip de Anuel AA y Enrique Iglesias

Por cierto, Luis Suárez es uno de los participantes del nuevo videoclip de la canción “Fútbol y rumba” que el cantante y rapero puertorriqueño Anuel AA ha lanzado junto con Enrique Iglesias.

El delantero del Barça aparece dando toques al balón en un videoclip con más protagonistas del mundo del fútbol, ya que también aparecen el capitán del Barça Leo Messi y el capitán del Real Madrid Sergio Ramos. Soprende relativamente que el cantante Anuel AA aparezca en el videoclip con la camiseta del Barcelona, y es que no es la primera vez que se le ve mostrando su simpatía por el equipo catalán.

