El golazo de Messi en el entrenamiento del Barcelona: (Video)

Este jueves Lionel Messi anotó un impresionante gol en el entrenamiento del Barcelona antes del regreso de La Liga. El capitán del equipo catalán produjo un brillante esfuerzo desde fuera del área de penal, que sobrevoló al portero y llegó a la esquina superior.

No fue el único momento de brillantez del argentino. También hizo un esfuerzo en el travesaño que posteriormente fue resuelto en casa por el delantero Luis Suárez.

Se espera que Messi lidere a su equipo el sábado contra el Real Mallorca, cuando el Barcelona reanude su campaña de La Liga después de un descanso de casi tres meses debido a la pandemia de coronavirus.

El manager Quique Setien ha dicho que no tiene dudas sobre la disponibilidad de Messi, a pesar de que el capitán se perdió el entrenamiento la semana pasada por una lesión menor en su cuádriceps.

El Real Mallorca no saboreará volver a encontrarse con Messi esta temporada. El equipo de Vicente Moreno fue golpeado 5-2 en el Camp Nou en diciembre, con Messi anotando un hat-trick. Suárez también estaba en el blanco con un ataque especular.

Messi se enfrentó con mallorquín Moreno durante los 90 minutos, y el jugador de 45 años dejó en claro que no quiere volver a enredarse con el delantero del Barcelona, según una entrevista con Onda Cero.

“Creo que Setien ya ha dicho que Messi jugará en el partido. Barcelona, en cualquier escenario, es un favorito, pero tenemos la esperanza de ganar el partido, como lo hicimos contra el Madrid. Ya dije que no tendré otro altercado con Messi, no fue bueno”, dijo.

Mallorca no ha acogido al Barcelona y Messi en La Liga, desde 2012. No necesitarán recordar que la última vez que lo hicieron, el equipo catalán ganó 4-2, con Messi anotando dos veces.

Messi y el Barcelona están “desesperados por volver a la cancha” desde antes del partido del sábado, según Jordi Gil, de Sport. Los jugadores están en buena forma después de semanas de entrenamiento y ansiosos por reanudar su defensa del título.

El delantero Antoine Griezmann ha respaldado el informe. El ganador de la Copa del Mundo dijo a los medios de comunicación del club que “el descanso ha sido bueno para mí” y agregó que esta es la “primera vez en cinco años desde que he tenido un descanso así”.

