Leyenda de la UFC & MMA atropellado por un coche: “Pude haber muerto”

Que dia foi esse , aqui me fui bi campeão mundial lutando duas lutas na mesma noite , no maior estádio coberto do mundo ( Tokio Dome) e ainda gravamos uma grande matéria pro programa do Fantástico , essa foi a primeira vez q nosso esporte aparecida em um programa dessa importância no Brasil! Foi em 2003 quem quiser assistir só colocar no YouTube Wanderlei Silva pride gran prix, esse foi eleito na época o torneamos difícil do mundo , neste dia e neste momento cheguei ao ápice da minha carreira sendo considerado o melhor lutador do mundo , sei que muitos de vcs estão comigo desde essa época, muito obrigado por todo apoio , meus queridos irmãos espero um dia poder conhecer cada um de vcs dar um abraço e dizer meu mais sincero e agradecer pessoalmente marque um amigo q seja dos nossos !