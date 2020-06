Leyenda africana se una al debate entre Messi y Maradona

Parece que el debate de Messi y Maradona ahora ya sobrepasa las fronteras de Sudamérica. Muchos jugadores del pasado y el presente se han dado cita en esta discusión y tienen ofrecido sus opiniones muy particulares. También hay esos que han visto a otros jugadores que creen que hay alguien más que se tiene que mencionar en ese argumento.

Tal es el caso del legendario delantero camerunés, al quien se le formuló es a pregunta en una entrevista con el diario argentino La Nación.

A 30 años del mundial de Italia, muchos comienzan a hablar de lo ocurrido en ese torneo y siempre se tiene que mencionar a ese equipo de Camerún que estuvo muy cerca de eliminar a Inglaterra en cuartos y convertirse en el primer equipo africano en llegar a la fase semifinal.

Milla tuvo su historia en el partido inaugural contra una selección Argentina que llegaba al torneo como campeona defensora. Fue su actuación y la de su compañero de ataque, François-Omam Biyik en el partido inaugural que comenzó a capturar la imaginación de toda África.

Mencionó que conoce bien a Maradona y ha tenido una buena relación con él tras haberse encontrado con él durante varios eventos FIFA alrededor del mundo.

En cuanto a Messi, no ha tenido la misma fortuna a nivel personal, pero elogió al capitán blaugrana.

También, he visto a Leo varias veces, pero no he tenido la oportunidad de conversar con él. Es otro futbolista maravilloso. Cuando él se fue de la Argentina, nadie habría imaginado que tendría tanto éxito en Barcelona. Y si lo logró es porque trabajó y trabajó para eso.

En la entrevista, Milla le preguntaron quién cree que es el mejor jugador de todos los tiempos entre los dos. Su respuesta fue muy diplomática.

Milla tuvo otro jugador como opción en esta discusión.

Mas tarde en la entrevista le vuelven a preguntar al exjugador de 68 años sobre quién es el mejor africano de todos los tiempos. Este debate también ha sido uno en el cual se mencionan a cracks como George Weah, Samuel Eto’o, Abedi Pelé y Didier Drogba.

Como suele ser Milla, no es alguien de controversias.

No sé, creo que la decisión está en los periodistas y en los simpatizantes. Respeto muchísimo a todos. Si te digo que soy yo, me podrías decir que no soy objetivo. De todos modos, la historia está ahí, es visible. Tanto la FIFA como la Confederación Africana de fútbol me han nombrado como el mejor futbolista africano del siglo, y eso no es una casualidad.