TOP 5: Noticias de Deportes – 3 de Junio de 2020

Pere Guardiola, hermano de Pep, revela el sueño del entrenador de Manchester City: dirigir a una selección.

“Brasil ha ganado todo con los entrenadores brasileños. Creo que tiene buenos entrenadores, no debe pensar solo en extranjeros. Pep tiene el sueño de entrenar a un equipo nacional algún día, pero veremos cómo va, cuál será el momento y si recibe una oferta”, dijo en declaraciones a Globoesporte.

FIFA llamó a las Federaciones a aplicar “sentido común” en las celebraciones de los goles con homenajes a George Floyd.

Todo surgió a raíz de un anuncio de la Comisión de Disciplina de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). El organismo avisó que examinará los festejos de los jugadores del próximo fin de semana. Temen que haya una aluvión de manifestaciones en contra del gobierno de los Estados Unidos.

Gianni Infantino: “Para evitar todo equívoco en lo que se refiere a las competiciones de la FIFA, las recientes manifestaciones de jugadores en partidos de la Bundesliga merecen aplausos y no una sanción”.

