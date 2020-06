La boxeadora Ginny Fuchs, casi vetada de los Juegos Olímpicos… por sexo sin protección

Las esperanzas de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 casi se arruinaron para la boxeadora Ginny Fuchs después de que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos le anunciara dos violaciones en los tests.

Fuchs había estado a las puertas de la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, pero en el último instante había visto como otras luchadoras la superaban en los procesos de cualificación. La deportista de Houston estaba muy frustrada con el hecho de perderse las Olimpiadas de 2016. Tras ver la Ceremonia de Apertura por la televisión, decidió esforzarse mucho más para cumplir su sueño.

“No podía ver la televisión”, Fuchs dijo a NBC Sports. “Era muy duro para mí ver los combates desde la televisión. Volví a mi habitación, lloré y me puse a dormir.”

Así que imaginaros lo devastada que estaba Fuchs después de enterarse que había dado positivo por restos de dos sustancias prohibidas a principios de año, especialmente al tener la certeza que no se había dopado. La luchadora no tenía ni idea de lo que había sucedido.

Afortunadamente, investigaciones más profundas revelaron detalles importantes. El periodista David Barron lo explicó en Houston Chronicle:

“Fuchs supo a principios de marzo que estaba fuera de competición por una muestra de orina obtenida a mediados de febrero que contenía sustancias prohibidas. Después ella descubrió que su novio se estaba tomando dos sustancias prohibidas sin que ella supiera. Los dos mantuvieron sexo sin protección, por lo que ella pudo resultar contagiada.”

Así que el sueño de Fuchs de representar a su país en 2021 casi se esfuma por culpa del sexo sin protección, pero por suerte fue salvada por la ciencia.

Porque la USADA anunció el martes que no era culpa de Fuchs que se hubieran encontrado restos de sustancias prohibidas. Las cantidades encontradas eran tan pequeñas que era totalmente posible que hubieran sido transmitidas a través del sexo. Así que Fuchs aún mantiene vivas las esperanzas de disputar los Juegos Olímpicos de 2021.

Fuchs es desde hace tiempo la favorita para ser la líder del equipo de Estados Unidos. Ahora sólo le falta un pequeño paso para completar su largo viaje hacia los Juegos Olímpicos.

VideoVideo related to la boxeadora ginny fuchs, casi vetada de los juegos olímpicos… por sexo sin protección 2020-06-13T11:16:32-04:00

Fuchs y otros boxeadores de Estados Unidos han estado entrenando esta semana en el Centro de Entrenamiento para los atletas olímpicos de Estados Unidos en Colorado Springs, Colorado. Los luchadores podrán clasificarse para los Juegos Olímpicos en los eventos que se diputarán en Buenos Aires (Argentina) y París (Francia).

Fuchs se mostró muy aliviada por las últimas noticias que había recibido. Así lo conto a la prensa de la Federación de Boxeo de Estados Unidos:

“Estoy muy aliviada porque la USADA ha entendido que mi caso era muy especial. Me declaró ‘no culpable’, lo que me permite concentrarme de nuevo en mi carrera.”

I’m relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I’m fully focused on preparing for Tokyo.

