Barcelona en shock: el exentrenador Juan Carlos Unzué anuncia que padece una enfermedad sin cura

El fútbol español recibió este jueves una noticia impactante: el prestigioso entrenador y exportero Juan Carlos Unzué contó que padece Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurogenerativa de tipo neuromuscular.

En la plantilla del FC Barcelona se sufre especialmente este anuncio. Unzué, de 53 años, fue entrenador de arqueros del Culé bajo la conducción de Frank Rijkaard y Josep Guardiola y se desempeñó como segundo entrenador de Luis Enrique, una etapa plagada de éxitos para el equipo de Lionel Messi y compañía.

“Los he convocado aquí a todos porque quiero hacer público mi actual estado de salud: padezco Esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas. A día de hoy es una enfermedad sin tratamiento, no tiene cura”, inició su testimonio.

Como futbolista profesional disputó 318 partidos. Jugó para el Osasuna, el FC Barcelona, Sevilla, Tenerife y Oviedo. Además, fue subcampeón mundial Sub 20 con España en 1985.

La ELA se origina cuando un tipo específico de células del sistema nervioso central, las motoneuronas, disminuyen gradualmente su funcionamiento. Esta falla deriva en una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal.

Unzué hizo el anuncio en el auditorio de prensa del Camp Nou. Visiblemente emocionado, anunció que abandona su carrera de entrenador para someterse a los tratamientos médicos.

“Lo llevo bien, estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad difícil y me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Estos meses estuve dándole vueltas a las posibilidades y lo que puedo hacer a partir de este momento en relación a la ELA y a este tipo enfermedades parecidas que desgraciadamente parecen invisibles pero están ahí”, dijo.

Comenzó a trabajar con Luis Enrique en 2013, cuando este asumió en la dirección técnica del Celta de Vigo. Juntos hicieron historia en el FC Barcelona. En 2015, el equipo Culé consiguió el tricampeonato (La Liga, Copa del Rey y UEFA Champions League). Cuando Luis Enrique partió rumbo a la selección española, Unzué decidió iniciar su recorrido como entrenador principal.

Por las grandes dificultades que la mayoría de los pacientes tienen para vivir dignamente y la falta de recursos que la ELA tiene en nuestro país, mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Mi etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto pero muy comprometido y este es el de los pacientes de ELA. Voy a tener muchos compañeros y compañeras desgraciadamente. Somos unos cuatro mil. El mercado de fichajes tiene mucho movimiento desgraciadamente. Cada día sumamos tres caras nuevas al equipo, pero desgraciadamente cada día perdemos tres compañeros a causa de la ELA

El nacido en Pamplona en 1967 se desempeñó hasta fines de 2019 de año como entrenador del Girona. Por entonces comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad.

“El primer diagnóstico llegó cuando estaba en la pretemporada en Girona. El Dr. Rojas me animó a entrenar y luego ya prioricé mi salud por encima de todo lo demás. Estaba limitado en el sentido físico, mi pie derecho ha perdido fuerza, he tenido que cambiar la técnica para poder andar, pero no limitaba mi capacidad para estar en activo. Hoy pienso diferente, tengo otros retos por delante y es por eso que estamos aquí hoy”, explicó.