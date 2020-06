El jugador de los Raiders Josh Jacobs responde a los comentarios de Drew Brees sobre el himno

La estrella de Las Vegas Raiders Josh Jacobs ha respondido al quarterback de los New Orleans Saints por sus comentarios controvertidos sobre los jugadores que se arrodillan durante el himno de los Estados Unidos para protestar contra la brutalidad policial. Esta fue la declaración de Brees:

“Nunca estaré de acuerdo con alguien que no respeta la bandera de los Estados Unidos de América y de nuestro país. Dejadme decir lo que veo o lo que siento cuando el himno nacional suena y cuando miro a la bandera de los Estados Unidos.

Visualizo mis dos abuelos, que lucharon por este país durante la Seguna Guerra Mundial, uno en la Armada y el otro en los Marines. Los dos arriesgaron sus vidas para proteger a nuestro país e intentar que nuestro país y nuestro mundo fuera un lugar mejor. Por eso cada vez que suena el himno nacional me pongo la mano en el corazón y lo canto. Eso es lo que pienso.”

Muchos no están de acuerdo con la visión de Brees de las protestas, incluyendo Jacobs:

“Esto no es así”, escribió en Twitter, acompañado del emoji de facepalm.

Mientras siguen las protestas por la muerte de George Floyd, muchos equipos de la NFL y jugadores han querido dejar sus opiniones claras. El ex jugador de la NFL Colin Kaepernick volvió a la actualidad por sus protestas durante el himno nacional en 2016, para mostrar su desacuerdo sobre la brutalidad policial con la que era tratada la gente negra.

Nadie estaba de acuerdo con los métodos de la policía entonces y nadie está de acuerdo con estas prácticas ahora, incluido Brees.

Michael Thomas se dirige a los comentarios de su compañero de equipo

Como hizo Jacobs, el jugador de los Saints Michael Thomas es uno de los jugadores que más opina en la NFL. Brees es su quarterback, así que no quiso cebarse mucho con su compañero. Simplemente dijo: “No tiene ni idea”.

He don’t know no better. — Michael Thomas (@Cantguardmike) June 3, 2020

Parece claro que va a ser un tema que aún seguirá dando que hablar cuando la temporada empiece.

Mark Davis es uno de los únicos propietarios que menciona a la policía en su comentarios

Desde la muerte de Floyd, los 32 equipos de la NFL y sus propietarios han opinado sobre el tema. Sin embargo, sólo tres equipos han mencionado la palabra “policía”. Uno de ellos es el propietario de los Raiders Mark Davis, quien dijo:

“Ver a un hombre asesinado por un oficial de policía uniformado ahogándole con su rodilla durante 9 minutos mientras 3 policías uniformados lo asisten es perturbador en muchos sentidos. Para ser honesto, estoy sorprendido de que la violencia generada no sea mucho peor. Las emociones están a flor de piel, el clima es tenso. Pero quemar la casa de tu hermano no es la solución. No sólo hay que decir a la gente que está equivocada, tenemos que aportar soluciones. Este es el reto que tenemos delante. No sólo como americanos, también como seres humanos”.

Davis también dijo que está trabajando con la ciudad de Las Vegas para buscar soluciones al problema.