Jon Jones (futuro rival de Mike Tyson), sobre uno de sus rivales: “Es una zo**a”

El campeón del peso semipesado y número uno de la libra por libra, el boxeador Jon “Bones” Jones ha compartido un “screenshot” de una conversación privada que dijo que tuvo la estrella del peso medio Paulo “The Eraser” Costa. Costa, que actualmente está clasificado como número 2 en el ranking del peso medio y está en disputa del título que ahora posee Israel Adesanya, ya había hablado mal de Jones en Twitter en el pasado.

Por ejemplo, el 8 de junio, Costa replicó uno de los tuits de Jones sobre un posible combate entre Dominick Reyes y Jan Blachowicz y sobre un potencial combate contra Adesanya en 2021. “The Eraser” dijo: “Lo siento JJ, borraré del mapa a Izzy en 2020. En 2021, borraré del mapa a todos mis rivales. Es mejor que no vuelvas.”

Jones explicó unas semanas atrás que no estaba compitiendo porque tenía una disputa por un contrato con la UFC.

Jon Jones contestó a Costa con un mensaje privado en Twitter: “Cuando llegues a los 100.000 seguidores en Twitter empezaré a contestarte públicamente. ¿Por qué has tenido que empezar a insultar? No fue amable por tu parte. Has herido mis sentimientos. No es tarde aún para pedir disculpas.”

Costa le respondió: “Hola Jon, si te sentiste mal, lo siento. No era mi intención, de verdad. Te deseo lo mejor. Esto también es una página de humor, así que no te tomes las cosas con demasiada seriedad. Pero si quieres lo puedo borrar sin problema. Como te decía, no era mi intención ofenderte.

En la captura del tuit que acompañaba la conversación, Jones escribió: “Este tipo es una zo**a. Estaba siendo sarcástico y se disculpó de verdad”. Bones borró ya el tuit, algo que el campeón suele hacer. Aquí tienen el “screenshot” de la conversación:

“The Eraser” dijo que el “screenshot” mostrado por Jones es falso

El boxeador de peso mediano contestó que el “screenshot” compartido por Bones era falso. Un fan compartió el “screenshot” de Jones preguntando: “Paulo, ¿qué es esto?“ “The Eraser” contestó: “Es falso.”

Otro fan preguntó a “The Eraser” en Twitter: “Hola, Paulo. ¿Por qué no ganas a Izzy y le robas el sueño de luchar en Las Vegas contra Jon Jones en 2021?”. El boxeador contestó: “Si Jon aún está vivo en 2021, esto sucederá.”

Jones es aún el campeón de los pesos semipesados aún que haya dicho que el título está vacante

Después de que Jones anunciara unas semanas atrás que se retiraba durante algún tiempo, el luchador ha permanecido en silencio sin hablar de su carrera en la MMA. Aún es oficialmente el campeón del semipesado según los rankings de la UFC. Bones también es el número 1 en la clasificación de la libra por libra.

La última vez que Jones saltó al octágono fue el 8 de febrero para batirse contra Dominick Reyes en el evento principal de la UFC 247. Defendió su cinturón con seguridad, ya que recibió la votación a favor unánime de todo el jurado. La decisión fue muy discutido por todos los fans y Reyes quiere una revancha.