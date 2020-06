James se desahogó en entrevista sobre su presente [VIDEO]

Ahora mismo James Rodríguez está en una etapa muy incierta en su carrera futbolística. No se encuentra en los planes de Zinedine Zidane y tampoco tiene un futuro con la institución merengue.

La gran figura del mundial de Brasil 2014 mencionó de posibles destinos que puede tener en lugares como Italia e Inglaterra. Pero todo eso es especulación por ahora aunque las puertas se han abierto mucho más.

Pero en una entrevista que hizo con el ex defensor de Manchester United y ahora presentador de la televisión inglesa, Rio Ferdinand el volante estelar de la selección se destapó sobre muchas cosas que son parte de su realidad y de los que pudieron ser.

También reiteró que quiere irse del Real Madrid para poder mostrar su verdadera capacidad. Esto lo había mencionado hace uno días cuando habló de manera extensa con la Cadena Caracol. Ferdinand le mencionó que tiene la capacidad de ser un diez de calidad y un gran contribuyente en un equipos de la Premier League.

Entrevista con James Rodriguez

JAMES RODRIQUEZ ENTERS THE LOCKER ROOM – Colombia, Real Madrid, Ancelotti, Zidane, Ronaldo and more! JAMES RODRIQUEZ discusses all things Premier League, Colombia, Real Madrid, Ancelotti, Zidane, Ronaldo and his top 5 players to share a locker room with…Ronaldo, Ribery, Robben, Benzema and Ramos! 2020-06-27T10:59:17Z

James habló de su llegada a la institución merengue bajo el liderazgo de Carlo Ancelotti. Mencionó que su rendimiento en ese equipo fue muy bueno al haber anotado 17 goles y dio 17 asistencias en esa temporada. Desafortunamente para él, el Madrid no ganó títulos y eso acaparó los titulares en Madrid. Además se tenía que recordar que esa temporada fue la del triplete del Barcelona bajo el mando de Luis Enrique.

“El Real Madrid siempre fue un sueño grande que tuve. Llego con jugadores muy buenos, llego con una presión extra por hacer una Copa del Mundo buena. Di con un técnico súper top: Ancelotti. Sabe mucho, sabe cómo manejar grupos y tuve su total confianza, hice un año espectacular. Fue un año top. Con Rafa Benítez estuve poco tiempo porque a los cuatro meses ya estaba afuera y con Zidane, la primera parte jugué poco porque cuando tú ganas cosas con unos jugadores, tú ya confías en ellos. Fue algo que pasó con él. De los tres técnicos aprendí cosas buenas y malas”.

Recalcó en su entrevista que el año pasado estaba listo para irse del Real Madrid, pero Florentino Pérez no lo quiso vender. Aunque esquivó, otra vez, el nombre del equipo que lo quería fichar, ya no quedan dudas que el negocio de traspaso era con el Atlético de Madrid.

No voy a decir nombres, pero tenía la opción de ir a un gran equipo. Sabía que no iba a jugar mucho aquí. No me dejaron ir por distintos temas. Estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise. Yo sabía que no iba a poder jugar mucho. Pero aquí estoy. Espero que en el futuro pueda jugar más. Sé que tengo talento y calidad, creo que con mi trabajo se podrá dar.”

James ha jugado solamente un partido de liga desde el mes de octubre cuando el Madrid perdió ante el Mallorca en Son Moix.