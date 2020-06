TOP 5: Noticias de Deportes – 2 de Junio de 2020

View this post on Instagram

Dramma a Nettuno. Un aereo ultraleggero è precipitato intorno alle 10.40, poco dopo il decollo presso la scuola di volo Crazy Fly. Le due persone a bordo, morte, erano due nuotatori: il 22enne forlivese Fabio Lombini (In Sport / Vigili del Fuoco) e il 23enne romano Giole Rossetti (Aurelia Nuoto) quest’ultimo alla guida del velivolo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco (accorsi con 5 mezzi sul posto per domare le fiamme) l’aereo sarebbe caduto dopo il decollo e avrebbe preso fuoco per cause da accertare. Lombini, argento ai campionati assoluti invernali del 2017 nei 200 stile libero in 1’44”60 dietro a Filippo Megli e davanti a Filippo Magnini, già nazionale alle Universiadi di Taipei e ai campionati europei in vasca corta di Copenhagen nel 2017, stava svolgendo un allenamento collegiale al centro federale di Ostia seguito dal responsabile tecnico Stefano Morini ed accompagnato dal suo allenatore Alessandro Resch. Il mondo del nuoto e dello sport tutto è sotto shock 🙏 #nuoto #gazzetta #gazzettadellosport