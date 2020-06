Hospitalizaron a legendario boxeador en Panamá

En vilo se encuentra el mundo del boxeo al conocer que una de sus leyendas lucha por su salud por causa del coronavirus. Roberto “Manos de Piedra” Durán se encuentra en en un hospital en Ciudad de Panamá tras dar positivo y sufrir de un cuadro gripal serio.

“Mi papá está en el hospital por un cuadro viral y por precaución, ya que tiene un pulmón afectado por el accidente de Argentina y factor de edad,” confirmó Robin Durán en una entrevista que ofreció a un noticiero local.

También el hijo mencionó que la decisión de ingresar al ex campeón peso welter a un hospital privado fue en base que solamente tiene un pulmón. Esto ocurrió por causa de un accidente que sufrió el legendario puglilista durante una visita a Argentina hace casi 20 años.

Su hija, Irichelle, también confirmó la noticia a través de las redes sociales. Además confirmó que a su padre le hicieron la prueba para el coronavirus y terminó dando un resultado positivo. De acuerdo a los reportes iniciales no hay mayores síntomas fuera del resfriado por el cual sufre.

Justo el jueves estaba compartiendo con el mundo imágenes de una de sus peleas más memorables. Unos días atrás se cumplió el 40 aniversario de su victoria por decisión unánime contra Sugar Ray Leonard en Montréal para ganar el peso y comenzar una de las trilogías más memorables en el historia del deporte.

Último post

Leonard -Durán I

Roberto Duran vs Sugar Ray Leonard I (High Quality)20th of June, 1980…………..Olympic Stadium, Montreal, Quebec, Canada WBC Welterweight World Title 2013-03-08T22:09:52Z

El caso de Durán es uno de varios que está surgiendo en Panamá en los últimos días. Solamente este jueves se confirmaroin 1,007 casos nuevos de coronavirus, el cifra más alta en un solo día en ese país desde que comenzó la pandemia.

Grandes momentos de Durán

TOP 15 ROBERTO DURAN KNOCKOUTSThe TOP 15 KNOCKOUTS of 'HANDS OF STONE' ROBERTO DURAN career. 15 brutal knockouts from the greatest lightweight boxer of all time. Subscribe for the latest Top 10’s, Promo's, Series & Tributes. YOUTUBE: http://youtube.com/EditinKing FACEBOOK: http://facebook.com/EditinKingBoxing TWITTER: http://twitter.com/EditinKing 2016-07-16T17:08:46Z

Por ahora el país centroamericano con una población de unos cuatro millones de habitantes ha confirmado más de 29.000 personas contagiadas del cual 564 han muerto, 17 de ellos en el último día.

Durán, quien cumplió los 69 años de edad hace tres días, continúa siendo evaluado ya que él está entre la categoría de “alto riesgo” El seis veces campeón del mundo tuvo una carrera que duró 34 años. El peleador oriundo de El Chorrillo debutó a nivel profesional en 1968 a los 16 años y derrotó a Carlos Mendoza en la Ciudad de Colón. Tras su retiro en el 2001, acumuló una marca profesional de 103-16 y 70 nocauts.

El año pasado el panameño fue ingresado al Salón de la Fama del Boxeo en Atlantic City.