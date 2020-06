Hakimi cerca de llegar al Inter

El lateral marroquí ya puede estar confirmando su ida del Borussia Dortmund de manera permanente. Este fin de semana termina la temporada de la Bundesliga, algo que sería el último partido del jugador que pertenece al Real Madrid en tierras alemanas. Desde ese entoneces, Achraf Hakimi se ha convertido en una de las jóvenes figuras del fútbol europeo.

Pero después de algunos días en el cual habían dudas al respecto de su futuro, ya salió un nombre a la luz.

El periodista italiano Fabrizio Romano reportó que el Inter ya comienza a rearmar su equipo para la próxima temporada y el defensor de 21 años se encuentra en su radar. En su informe, el periodista menciona que Hakimi ya está en “negociaciones avanzadas” con el equipo neroazzurro. De acuerdo al informe, el equipo italiano le está ofreciendo al jugador merengue un contrato de cinco años que puede ser más lucrativo que el que tiene ahora mismo.

Para Hakimi la posibilidad de irse a jugar al fútbol italiano sería una opción más interesante para él ya teniendo en cuenta que si se queda en el Real Madrid, sería suplente detrás de Dani Carvajal. Dentro del tema fiscal, Italia ahora es una opción más seductora por el deseo que tiene el país para que vengan inversores extranjeros. Esta fue una de las razones por la cual Cristiano Ronaldo se fue para la Juventus.

Reporte de Fabrizio Romano

Achraf Hakimi is really, really close to Inter. The agreement is going to be finalized soon between Inter and Real Madrid for €40M + add ons. Hakimi has already accepted to sign a five year contract with Inter. 🔵🇲🇦 #transfers @SkySportsNews — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2020

Entre los detalles que más resaltan de esta operación sería que el equipo italiano le pagaría al cuadro merengue €40 millones por el joven lateral.

Una de las necesidades que el Inter desea reforzar durante el próximo libro de pases es las opciones que tiene por la banda derecha. Además de jugar como un lateral, Hakimi sería importante como extremo por ese lado ya teniendo en cuenta que Antonio Conte normalmente juega con una línea de tres en el fondo. Hakimi tiene la capacidad de también jugar por izquierda.

Capacidades de Hakimi

Ayuda mucho que el mismo Conte es fanático del jugador que nació en Madrid y ha sido parte de la cantera madrileña desde el 2006. El entrenador italiano es uno de los que reconoce su polifuncionalidad dentro del terreno de juego aunque eso no ha sido tenido en cuenta por parte del Madrid.

El “exceso” de uno sale siendo el tesoro de otro. Durante este tiempo el que aprovechó a Hakimi fue el Dortmund. En dos temporadas con el cuadro germano, el lateral disputó 53 partidos y anotó siete goles para uno de los equipos más ofensivos de la Bundesliga con individuos en el presente como Jadon Sancho, Erling Haaland entre otros.



