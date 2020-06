Un agente asegura que el Barcelona fichará a una gran promesa del Sao Paulo  

El Barcelona está decidido a fichar la joven perla Gustavo Maia según el agente del extremo de 19 años.

Danilo Silva comentó a Radio Trasamerica que confía en que el Barcelona se lance sobre la joven estrella brasileña y reveló que Maia se está preparando para moverse a España.

“Estamos seguros de que el Barcelona completará la compra. Había un acuerdo firmado desde el club y el lunes Maia empezó a tomar lecciones de español para estar más preparado. Otros clubes vinieron a preguntarnos por él en los últimos meses pero nunca tuvimos ninguna duda, él siempre quiso jugar en el Barcelona”.

El Barcelona se reservará una opción de compra para Maia si está contento con su rendimiento. El mánager ejecutivo del Sao Paulo, Alexandre Pássaro, lo confirmó a ESPN Brasil en mayo.

“Hemos vendido la opción de comprarlo por 1 millón de euros. El Barcelona puede comprarlo a mitad de temporada, en el caso que lo quieran. Él tiene un valor de 4,5 millones de euros. Es uno de esos casos en los que tratamos de ganar dinero sin tener que perder necesariamente al jugador”.

El club catalán tiene hasta el final de junio para comprar a Maia de manera definitiva.

¿Operación aún no completada?

Pese a la confianza de su agente Silva, el trato aún no está hecho. Passaro comentó que está esperando que el Barcelona confirme que quiere fichar al adolescente.

“Si él irá al Barcelona o no, aún no lo sabemos, porque ellos tienen hasta el 30 de junio para notificarnos la operación y aún no lo han hecho. La última vez que hablé con ellos fue todo muy poco claro. La Liga retomará la competición el 11 de junio. Quién sabe, quizás en los próximas días nos dan una señal para saber si Maia se va o no.”

El periodista Ferran Martínez explicó en Mundo Deportivo que el fichaje de Maia para el Barcelona era un poco complicado. La pandemia del coronavirus había afectado al club financieramente y habían cambiado sus prioridades. El Barcelona está decidido en fichar a Francisco Trincao del Braga y Pedri de Las Palmas.

El Barcelona está interesado en fichar a Lautaro Martínez este verano y las negociaciones están muy avanzadas, tal y como explicábamos hoy en Ahora Mismo.

Brasileños en el Barcelona

Si el Barça sigue adelante y decide comprar la joven promesa Gustavo Maia, el jugador seguirá los pasos de muchos jugadores brasileños. Jugadores como Ronaldinho, Rivaldo, Romario, Neymar y Dani Alves ya hicieron historia en el Camp Nou.

Además, actualmente el equipo tienes los internacionales brasileños Philippe Coutinho y Arthur en el primer equipo, si bien ambos jugadores han estado vinculados a una posible salida este verano.

El agente de Coutinho, Kia Joorabchian, explicó que al jugador le gustaría volver a la Premier League, mientras que Arthur rechazó jugar en la Juventus y quiere seguir jugando con el club catalán.

