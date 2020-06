¿Dónde jugará Coutinho la próxima temporada?

Las posibilidades de que Coutinho deje el Barcelona para volver a su anterior club, el Liverpool, han sido tachadas como “imposibles”.

El futuro de Coutinho está siendo objeto de mucha especulación en este mercado de fichajes de verano. El Barcelona le está buscando una salida. Se había hablado mucho del Liverpool como posible destinación, pero el periodista Simon Hughes lo desmintió totalmente en The Athletic.

Coutinho back to Liverpool rumour doing the rounds today. Told that deal would be ‘IMPOSSIBLE’ in capital letters. Few colleagues wrote about his career being at a crossroads not so long ago. https://t.co/HceXKrjwIP

— Simon Hughes (@Simon_Hughes__) June 11, 2020