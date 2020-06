Cinco jugadores del FC Barcelona, positivos por coronavirus

View this post on Instagram

Obrigado a todos pela preocupação. Estou bem e seguindo a minha preparação em casa. Espero o quanto antes estar treinando junto com os meus companheiros. Abraços. 🙏 • ¡Gracias a todos por preocuparse conmigo! Estoy bien y haciendo mis trabajos en casa. Deseo que pronto pueda estar junto de mis compañeros en los entrenamientos. Abrazos.