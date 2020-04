Alerta en Barcelona: el vicepresidente tiene coronavirus

El FC Barcelona se vio sacudido este sábado tras la noticia del positivo por coronavirus del vicepresidente del club, Jordi Cardoner. Es el tercer caso que se registra en la institución.

Todo comenzó el pasado 26 de marzo, día en que fue confirmado el primer contagiado perteneciente a las filas del Culé. Se trató de Ramón Canal, jefe de los servicios médicos del club. A él se le sumaría Antoni Gutiérrez, responsable médico del equipo de handball.

🚨 Jordi Cardoner, vicepresidente primero del @FCBarcelona, positivo en COVID-19 👉 Es el tercer caso confirmado en el club azulgrana pic.twitter.com/3YltGl5CuG — Post United (🏡) (@postutd) April 4, 2020

Desde hace dos semanas, el club permanece cerrado y todo su personal laboral se encuentra aislado en sus domicilios. La cuarentena forzada provocó una grave crisis económica que la dirigencia intentará solventar recortando el salario de todos los trabajadores.

De acuerdo a la prensa española, el segundo de Josep Maria Bartomeu se encuentra estable. Se recupera de la enfermedad en su domicilio y desde allí cumple por videollamadas su rutina laboral.

El vicepresidente Jordi Cardoner recuerda todas las acciones llevadas a cabo por el Club durante la crisis sanitaria del coronavirus https://t.co/caM1mg19c7 — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) March 30, 2020

El diario Sport indica que en Barcelona no están alarmados por ninguno de los tres casos. Cardoner no presenta síntomas agudos. Se trata de un paciente que no se ubica entre los grupos de riesgo. Tiene 58 años y no padece antecedentes clínicos que ahora pudieran agravarse.

El vicepresidente primero es el principal candidato para suceder a Bartomeu, su amigo de la infancia, en la presidencia del club. Las elecciones serán en 2021. Actualmente a cargo de la Fundación Barcelona, este catalán con mucha historia en el Culé había declarado ante la prensa que el sillón ejecutivo no es algo que por ahora le quite el sueño.

Los presidentes que no acaban en la cárcel se divorcian o sufren inconveniencias de todo tipo en sus vidas personales. Hay una pérdida de privacidad excesiva. El supuesto reconocimiento social de la figura pública tampoco existe. Hoy los políticos son considerados corruptos, los alcaldes, antes cercanos, son denostados. Si mis circunstancias fueran otras daría el paso, pero ahora no.

Hace exactamente quince días, Real Madrid lamentó la muerte de su expresidente Lorenzo Sanz. A diferencia de Cardoner, el histórico directivo Merengue sí se ubicaba entre la población de adultos mayores y al momento de dar positivo por Covid-19 registraba un largo historial de afecciones cardíacas.

En España, según los últimos datos oficiales, hay más de 117.710 casos de personas contagiadas, 10.935 muertos y más de 30.513 que han sido dado de altas.

El número de positivos en todo el mundo supera los 1.099.960 casos, mientras que los fallecidos ascienden a más de 59.197 con más de 228.975 pacientes recuperados, según la Organización Mundial de la Salud.