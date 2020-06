Después de los pliegues de honor QuikTrip 500 del domingo, Bubba Wallace, el piloto de NASCAR, sufrió un par de desmayos, el segundo, en medio de una entrevista posterior a la carrera.

El clima era extremadamente caluroso y bochornoso en el Atlanta Motor Speedway en Hampton, Georgia, el 7 de junio, y parece haber afectado gravemente al conductor de 26 años, que necesitó ser sacado de la pista en ambulancia.

Wallace se derrumbó por primera vez justo después de terminar en el puesto 21. No mucho después, sin embargo, parecía estar bien. Se encogió de hombros ante el momento aterrador y ante las cámaras dijo: “¡Carrera larga, supongo! Me puse de pie demasiado rápido. Me mareé y me mareé. Pero me siento bien ahora. Un susto rápido para todos”.

VideoVideo related to bubba wallace de la nascar se desmayó dos veces tras la carrera: ¿qué le pasó al famoso piloto? 2020-06-09T00:12:47-04:00

Y en plena entrevista, cuando una periodista de FOX Sports le preguntó a Wallace sobre el tributo a George Floyd al comienzo de la carrera, su cabeza empezó a desvanecerse y sus ojos se fueron hacia atrás. En la televisión en vivo, Wallace pareció no responder por completo.

La reportera le preguntó: “¿Estás bien?” y como él no respondió, se le puede escuchar a la comunicadora decir: “No está bien”, mientras los médicos atendieron a Wallace.

Las fotos compartidas en Twitter luego mostraron que Wallace respondió después de la entrevista, pero se lo llevaron en una camilla para una evaluación adicional. El presentador de PRN, Mark Garrow, tuiteó: “No es sorprendente que tantos pilotos se hayan desgastado después de esta carrera, con solo 5 precauciones por solo 24 vueltas con bandera amarilla… eso significa 301 vueltas con bandera verde en un día caluroso y húmedo”.

Alrededor de las 8 p.m. hora local, el reportero de NASCAR Bob Pockrass tuiteó noticias positivas sobre la salud de Wallace, anunciando que el conductor Chevrolet # 43 había sido dado de alta del centro de atención al que fue llevado.

Wallace usó una camiseta “No puedo respirar” para honrar al movimiento Black Lives Matter el domingo.

Antes de que comenzara la carrera, todos los pilotos apagaron sus motores para que el presidente de NASCAR, Steve Phelps, pudiera dar un discurso.

“Gracias por su tiempo”, dijo Phelps. “Nuestro país está sufriendo y la gente está justificadamente enojada, exigiendo ser escuchada. La comunidad negra y todas las personas de color han sufrido en nuestro país, y nos ha llevado demasiado tiempo escuchar sus demandas de cambio. Nuestro deporte debe hacerlo mejor. Nuestro país debe hacerlo mejor”.

Wallace laying on stretcher now. He’s alert and talking to his crew looks like. pic.twitter.com/6uhyKmN0Al — 🔥Fireball Turnbull 🚁 (@DougTurnbull) June 7, 2020

“Ahora es el momento de escuchar, comprender y luchar contra el racismo y la injusticia racial”, continuó Phelps. “Pedimos a nuestros conductores … y a todos nuestros fanáticos que se unan a nosotros en esta misión, que tomen un momento de reflexión, que reconozcan que debemos hacer mejor las cosas como deporte y que nos acompañen mientras ahora hacemos una pausa y nos tomamos un momento para escuchar”.

Wallace, el único hombre negro que compitió en el QuikTrip 500 de Folds of Honor el 7 de junio, llevaba una máscara de bandera estadounidense y una camiseta negra que decía: “No puedo respirar”, un guiño a George Floyd, quien murió después de un oficial de policía de Minneapolis se arrodilló sobre su cuello durante 8 minutos y 46 segundos.

Después del discurso de Phelps, todos los asistentes a la carrera dedicaron 30 segundos de silencio.

Antes de la carrera, Wallace compartió un video de Black Lives Matter en Twitter, que presentaba a varios corredores de NASCAR, incluidos él, Jimmie Johnson y Dale Earnhardt Jr., condenando la desigualdad racial.

Esta es la versión original de Heavy.com